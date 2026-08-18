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U Crnoj Gori je stabilna situacija na požarištima, a aktivni su i pod kontrolom požari na području opštine Ulcinj na lokalitetu Vladimir, kao i na području Herceg Novog (Baošići-Đenovići), Danilovgrada (Ponikvice) i Kolašina (Velje Duboko), saopštio je večeras Direktorat za zaštitu i spasavanje crnogorskog MUP-a.

U saopštenju se navodi da je kiša pomogla u lokalizaciji požara u Herceg Novom i Kotoru, prenela je RTCG.

Ističe se da nadležne službe ostaju u stalnoj koordinaciji, kao i da, uz podršku dronova, nastavljaju praćenje svih lokacija na kojima postoji mogućnost ponovnog aktiviranja požara.

"Na području opštine Ulcinj, požari na lokalitetima Klezna - Gač - Zoganje - Briska Gora su lokalizovani i pod kontrolom. Tokom dana nastavljeno je i angažovanje vazduhoplovstva - avion MUP-a AT-802 i helikopter Vojske Bell 412 delovali su u Herceg Novom", navodi se u saopštenju.