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Službenici Stanice kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Ulcinj sproveli su niz aktivnosti na području ove opštine, sa ciljem sprečavanja izvršenja krivičnih dela i prekršaja i očuvanja povoljnog bezbjednosnog ambijenta tokom turističke sezone.

Policijski službenici su na Maloj plaži u Ulcinju kontrolisali maloletno lice, starosti 15 godina, iz Podgorice, kod kojeg je pronađeno i oduzeto sedam pakovanja sa sadržajem marihuane.

- Od maloletnog lica su, u prisustvu službenika Centra za socijalni rad Ulcinj, prikupljena obaveštenja na okolnosti događaja, o kojem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o pravnoj kvalifikaciji djela - saopšteno je iz UP.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprječavanju zloupotrebe droga, lišen je slobode M.R. (24) sa Kosmeta. Kod njega je u jednom ugostiteljskom objektu na Maloj plaži pronađen kokain.

M.R. je nakon privođenja sudiji za prekršaje sproveden na dalje postupanje inspektoru za strance, koji mu je izrekao meru sankcije – prinudno udaljenje.

Policijski službenici su kontrolisali operativno interesantno lice S.U. (41) iz Ulcinja, od kojeg je privremeno oduzet motocikl marke "Honda", radi sprovođenja odgovarajućih provera.

U koordiniranoj aktivnosti sa službenicima Uprave za inspekcijske poslove, Komunalnom policijom i Lučkom kapetanijom, od operativno interesantnih lica D.K. (39) i A.K. (46) iz Ulcinja privremeno je oduzeto osam vodenih skutera.