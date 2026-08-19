Slušaj vest

Policija je podnela krivičnu prijavu protiv firme iz Herceg Novog i njenog osnivača i izvršnog direktora B.B. (54) zbog sumnje da su tokom pet godina utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za 39.194,07 evra. Sumnja se da su od 2021. do 2025. godine u poreskim prijavama davali netačne podatke i umanjivali obaveze po osnovu PDV-a, poreza na dobit i poreza na lična primanja.

Krivičnu prijavu podneli su službenici Odjeljenja bezbednosti Herceg Novi i SBPK, u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Herceg Novom.

„Sumnja se da je B.B., kao osnivač i izvršni direktor, postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica, tokom 2021, 2022, 2023, 2024. i 2025. godine, sa namerom potpunog ili delimičnog izbegavanja plaćanja poreza, doprinosa i drugih propisanih dažbina, prilikom podnošenja poreskih prijava davao lažne podatke“, navodi policija.

Prema rezultatima inspekcijskog nadzora Poreske uprave, sumnja se da nisu obračunate i uplaćene obaveze od 18.107,83 evra na ime PDV-a, 11.780,24 evra poreza na dobit i 9.306 evra poreza na lična primanja.