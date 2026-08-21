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Pripadnici nikšićke policije uhapsili su A. I. (19) iz Nikšića, osumnjičenog da je na šetalištu pod Trebjesom odgurnuo jednu ženu, a zatim joj oteo tašnu i pobegao.

Kako je saopšteno iz Crnogorske policije, oštećena je juče prijavila da joj je, dok se nalazila na šetalištu, prišao nepoznati mlađi muškarac. On ju je odgurnuo i iz ruku joj oteo tašnu u kojoj su se nalazile lične stvari, novčanik, bankovna kartica i ključevi od kuće, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Policijski službenici odmah su krenuli u potragu i ubrzo pronašli mladića koji je odgovarao opisu osumnjičenog. On je priveden u službene prostorije, gde je utvrđeno da je reč o A. I. iz Nikšića.

Sa događajem je upoznat dežurni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji je naložio da devetnaestogodišnjak bude uhapšen zbog sumnje da je počinio tešku krađu na naročito drzak način.

Kurir.rs/RINA

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