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Cetinjska policija sankcionisala je 53 vozača, izdala 46 prekršajnih naloga i podnela sedam prijava, kazali su iz Uprave policije.

Oni su na mreži X naveli da su u utorak uhapšena tri vozača.

D.B. iz Kotora uhapšen je jer je bio pozitivan na kanabis i kokain. On je, kako se dodaje, kažnjen sa dve hiljade eura.

Iz policije su rekli da je Cetinjanin S.K. uhapšen jer je vozio sa 1,28 promila alkohola u krvi.