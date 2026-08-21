Cetinjska policija sankcionisala je 53 vozača, dok su tri vozača uhapšena zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili nakon pozitivnog testa na kanabis i kokain.
Crna Gora
CETINJSKA POLICIJA SANKCIONISALA 53 VOZAČA: Trojica uhapšena zbog alkohola i droge
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Cetinjska policija sankcionisala je 53 vozača, izdala 46 prekršajnih naloga i podnela sedam prijava, kazali su iz Uprave policije.
Oni su na mreži X naveli da su u utorak uhapšena tri vozača.
D.B. iz Kotora uhapšen je jer je bio pozitivan na kanabis i kokain. On je, kako se dodaje, kažnjen sa dve hiljade eura.
Iz policije su rekli da je Cetinjanin S.K. uhapšen jer je vozio sa 1,28 promila alkohola u krvi.
Navodi se da je Bijelopoljac A.M. uhapšen jer je vozio sa 1,51 promila alkohola u krvi.
Kurir.rs/RTCG
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