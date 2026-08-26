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Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, u saradnji sa službenicima Uprave carina, uhapsili su D.R. (31) iz Podgorice zbog sumnje da je prokrijumčario veću količinu skupocenih mobilnih telefona, procenjene vrednosti 2.609.000 evra.

Kako navode iz Uprave policije, sumnja se da je D.R. krivično delo izvršio tako što je, postupajući u ime i za račun prijavljenog pravnog lica „S.P.“ d.o.o. Podgorica, u svojstvu izvršnog direktora, pokušao da preko carinske linije u Crnu Goru prokrijumčari veću količinu skupocenih mobilnih telefona namenjenih za dalju prodaju i distribuciju na teritoriji Crne Gore.

"Vrednost mobilnih telefona procenjena je na 2.609.000 evra", naglasili su u saopštenju.

Prema navodima iz prijave, D.R. je pokušao da ih prokrijumčari preko Carinskog terminala Aerodroma u Podgorici, izbegavajući mere carinskog nadzora.