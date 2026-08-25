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Poslanik i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević rekao je na današnjoj sednici Skupštine Crne Gore, na kojoj se raspravlja o izmenama tužilačkih zakona, da parlamentarna većina i opozicija dele odgovornost za predložene izmene.

„Slušajući desnu i levu stranu i stranu gde je ministar, dolazim do zaključka da uopšte niste zadovoljni predloženim izmenama i dopunama. Pa ko se onda pitao? Otkud ovoliki talas iskrenosti među ovim dragim ljudima? Vidim čestitku Satlera i on kaže da ste pokazali zrelost. A vi sad tvrdite da niste srećni zbog ovoga. Ali postoji čovek koji sa strane posmatra kako sazrevamo“, poručio je Knežević.

Knežević je kolegama zamerio i to što je, kako je naveo, prethodnog dana izglasan „frankenštajn“.

„Vi ste onemogućili potpunu kontrolu ove skupštine što se tiče izbora VDT-a i kontrole Tužilačkog i Sudskog saveta. Što se toga tiče, Skupština više ne treba da postoji. Ovde treba otvoriti neku igraonicu, ili mini bazen, ili đakuzi, ili narodnu kuhinju... Neka ljudi dolaze ovde da imaju nekakvu korist“, rekao je lider DNP-a.

On je ocenio da poslanici više nemaju dovoljno ovlašćenja u odnosu na tužilaštvo.

„Mi od juče ne treba više da postojimo kao poslanici, jer ste dali nadležnosti VDT-u i GST-u do tog nivoa da je bivši ministar unutrašnjih poslova nama danas sve objasnio“, rekao je Knežević.

Prema njegovim rečima, strah od hapšenja utiče na donošenje odluka u parlamentu.

„Mi ovo glasamo iz straha da ne budemo uhapšeni, a svako kaže: 'Pozivamo sve, neka hapse, nema izuzetaka...', a svako misli da njega neće uhapsiti. A ja imam tu sreću što su mene hapsili nekoliko puta, pa imam taj komoditet da ne glasam za ovo. Pa neka me uhapse opet, pošto Vlada Bojovića neće hapsiti sigurno“, dodao je Knežević.

Pitanje o tunelu u centru Podgorice

Knežević je od ministra pravde zatražio objašnjenja o nekoliko slučajeva, među kojima je posebno izdvojio tunel koji je pre nekoliko godina prokopan do depoa Višeg suda u Podgorici.

„Jesmo li imali 50 metara odavde, u sred Višeg, Vrhovnog i Apelacionog suda, situaciju da se kopa tunel kao u filmu 'Bekstvo iz Šošenka'. I kopali su ljudi 15 dana tunel, a da dve žene nije 'ubila promaja', ne bi se ni znalo da se kopa tunel“, rekao je Knežević.

On je naveo da je tunel bio dug oko 150 metara i postavio pitanje šta se dogodilo sa predmetima koji su se nalazili u sudskom depou.

„I šta se dešava? Kreće akcija, uhapšeni su svi, počinje suđenje – svi oslobođeni. Samo mi objasnite kako je to moguće i kod koga je bio ključ od podruma gde su kopali. I da li mi znamo koliko je predmeta ukradeno i šta sve tamo nedostaje. I da li će iko iz Suda odgovarati, jer se pominjalo da je Boris Savić imao ključ?“, upitao je Knežević.

„Neko će morati da bude žrtvovan“

Kao drugi primer naveo je slučaj hapšenja čoveka koji je obio automat sa hranom i pićem u centru Podgorice.

„Neki čovek, izgleda mu je pao šećer, u centru grada obije onaj aparat sa 'snikersom' i 'koka-kolom'. I izgleda da je uzeo pet-šest 'koka-kola' i 'fanti', tri-četiri 'snikersa' i dva 'kinder buena'. Oni njega uhapse i osude ga na pet godina zatvora“, rekao je Knežević.

On je zatražio objašnjenje za takvu kaznu i podsetio da je pet godina zatvora dobio i jedan od osuđenih u slučaju koji je nazvao „državnim udarom“.

Na kraju je ocenio da se izmene zakona donose „iz straha“ i predvideo nova hapšenja.

„Kad sad sve ovo budemo usvojili, znate šta će se desiti? Kreću hapšenja... I onda, kad budu hapsili nekog ministra ili eventualno premijera Spajića, ili mene ili nekog iz DPS-a, da li ćete tada da kažete da je to dobro za evropski put jer nema nedodirljivih? Hoćemo to tako da kažemo?“, upitao je Knežević.

On je ocenio da bi hapšenja mogla uslediti pred izbore i u okviru procesa zatvaranja pregovaračkih poglavlja 23 i 24.

„Mi ćemo imati hapšenja od novembra-decembra. Neko će morati da bude žrtvovan, sa dokazima ili bez dokaza“, poručio je Knežević.