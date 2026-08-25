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Požar u Jasenovom polju u Nikšiću trenutno je pod kontrolom, dok je situacija na lokalitetu Bijelih Poljana dodatno usložnjena zbog vetra, kazao je za RTCG komandir Službe zaštite i spašavanja Nikšić Goran Tripković.

On je saopštio da su vatrogasci uspeli da odbrane sve objekte koji su se nalazili na liniji požara u Jasenovom polju.

"Trenutno je požar u Jasenovom polju pod kontrolom i uspeli smo sve objekte koji su bili na liniji požara da odbranimo. Trenutno požar nije aktivan, ali zbog vetra koji na terenu pojačano duva, naše ekipe su ostale da dežuraju“, rekao je Tripković.

Situacija je, kako je naveo, komplikovanija u Bijelim Poljanama, gde su u toku dislokacija i zamena jedinica koje su tokom dana bile angažovane.

"Pošto se situacija na lokalitetu Bijelih Poljana dodatno usložnila, trenutno radimo dislokaciju naših jedinica, zamenu jedinica koje su bile tokom dana i pokušavamo da odbranimo veliki deo vikendica i starih stambenih jedinica koje se nalaze na tom prostoru od eventualnog požara", kazao je Tripković.

Na terenu su, pored nikšićkih vatrogasaca, i pripadnici vatrogasne jedinice sa Cetinja.

"Trudimo se da sačuvamo sve objekte koji se nalaze na linijama požara. Na lokalitetu Bijelih Poljana nalaze se i pripadnici vatrogasne jedinice Cetinje i zajedno sada zaista pokušavamo da ovaj požar, koji je na tom terenu već desetak dana aktivan, stavimo pod kontrolu, odnosno da pokušamo da sačuvamo sve kuće i objekte koji se nalaze na liniji požara", zaključio je Tripković.

Aleksandra Lakić iz Operativno-komunikacionog centra Uprave policije kazala je ranije danas da je aktivno 10 požara u sedam opština.

"U Podgorici je aktivan požar u opštini u mestu Momče u Kučima; u Herceg Novom u Đenovićima; u Danilovgradu u Ponikvicama; u Kolašinu na lokacijama Crni vrh, Maganik i Uvač; na Cetinju u Bijelim Poljanama; u Nikšiću u Jasenovom Polju i Krstacu. U Jasenovom Polju su čak ugrožene i neke kuće, noćas su bili dežurni vatrogasci i meštani, i uspeli su da ih odbrane, za sad. I u opštini Pljevlja, Bobovo zaseok na Vranovini, taj požar je lokalizovan sa naše strane, ali sa strane Bosne i Hercegovine su još uvek dežurni njihovi vatrogasci, još uvek tamo malo dimi, i oni su tamo trenutno prisutni", kazala je Aleksandra Lakić iz OKC-a.

Aviohelikopterska jedinica MUP-a imala je 20 naleta, i u tim naletima ispušteno je 100 tona vode na tri lokacije: u opštinama Cetinje, Podgorica i Nikšić.

"A helikopter vojske ispustio je 13 tona vode u opštini Herceg Novi", kazala je Lakić.

Napomenula je da OKC sarađuje sa svim hitnim službama, vatrogascima, službama hitne pomoći, policijom, gorskom službom spašavanja.

"Tako da imamo i obične pozive, od saobraćajnih nezgoda bez povređenih, do nekih spašavanja na moru, kao što je bilo pre neku noć, gde su se sudarila dva glisera, gde je bilo povređenih. Tako da, raznih, raznih slučajeva imamo, gde uključujemo sve ove službe koje sam, koje sam trenutno, ovaj, pomenula", kazala je ona.

Naglasila je da će se požari u Nikšiću i danas gasiti iz vazduha.