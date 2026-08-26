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Vozače na putevima širom Crne Gore uskoro očekuje znatno stroža kontrola brzine, pošto će saobraćajna policija staviti u upotrebu savremene radarske uređaje koji automatski evidentiraju prekršaje, bez zaustavljanja vozila i bez prisustva policijske patrole pored radara.

Novi sistem omogućava da radar samostalno izmeri brzinu vozila, registruje prekoračenje i sačini fotografiju i video-zapis prekršaja. Policijski službenici će putem onlajn veze pratiti rad uređaja i odmah imati pristup svim prikupljenim podacima.

02:28 Novi radari vrebaju vozače širom Crne Gore Izvor: Uprava Policije Crne Gore

Radari će evidentirati registarske oznake, marku i tip vozila, kao i podatke o mestu i utvrđenom prekoračenju brzine.

– Vozači neće biti u mogućnosti da uoče radar na određenoj deonici puta, niti će nakon prekoračenja dozvoljene brzine imati mogućnost da izbegnu evidentiranje učinjenog prekršaja – saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Za kontrolu će biti korišćeni savremeni radarski sistemi "TrueCam 2", koji mogu da rade bez neposrednog prisustva policajca. Na taj način vozače na kontrolu neće upozoravati policijska patrola ili službeno vozilo pored puta.

Podaci koje radar zabeleži biće odmah prosleđeni ovlašćenim policijskim službenicima, čime će biti omogućena brža provera i obrada prekršaja. Policija će preko onlajn veze moći da prati i bezbednost samog uređaja, kao i da reaguje ukoliko neko pokuša da ga ošteti, ukloni ili na drugi način onesposobi.

Foto: RINA/Uprava policije Crne Gore

Vozač će o prekršaju biti obavešten neposredno od policijske patrole ili će mu obaveštenje biti dostavljeno na kućnu adresu.

Ukoliko vlasnik automobila u trenutku prekoračenja brzine nije upravljao vozilom, biće dužan da u roku od osam dana policiji dostavi podatke o osobi koja je bila za volanom.

Iz Uprave policije poručuju da cilj uvođenja novih radara nije samo kažnjavanje vozača, već prvenstveno sprečavanje najtežih saobraćajnih nezgoda i povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.