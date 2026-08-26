Trenutno nije poznato da li su učesnici u udesu teže ili lakše povređeni
Crna Gora
STRAVIČAN SUDAR NA AUTOPUTU, IMA POVREĐENIH! Saobraćaj iz Podgorice prema Kolašinu se preusmerava kroz kanjon
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Najmanje tri osobe povređene su oko 13 sati u udesu na autoputu Smokovac-Mateševo, u pravcu prema Kolašinu, rečeno je Vijestima nezvanično iz Uprave policije.
Prema istim informacijama, u saobraćajnoj nesreći u mestu Pelev Brijeg učestvovali su jedan automobil i jedan teretnjak.
Saobraćaj je privremeno obustavljen zbog uviđaja koji je u toku.
Trenutno nije poznato da li su učesnici u udesu teže ili lakše povređeni.
Saobraćaj se iz pravca Podgorice prema Kolašinu preusmerava kroz kanjon Platije.
(Kurir.rs/Vijesti)
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