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Požar koji je jutros izbio u Bjelskim Kruševicama kod Herceg Novog proširio se na stotine hiljada kvadratnih metara, a trenutno je delimično pod kontrolom, kazao je za Portal RTCG komandir Službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović.

Na terenu je 15 vatrogasaca sa četiri vozila, dok u gašenju iz vazduha učestvuje Er Traclor.

Dojava o požaru stigla je jutros u 8:30, nakon čega su na teren odmah upućene dve vatrogasne ekipe.

Ćirović je kazao da je požar u ovom trenutku delimično pod kontrolom, ali da očekuje da on do kraja dana bude lokalizovan.

Potrošačima u Bjelskim Kruševicama trenutno je isključena struja.

(Kurir.rs/Fonet/Foto: Ilustracija)

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