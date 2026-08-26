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Više požara i dalje je aktivno širom regiona, dok vatrogasci, vojska i druge nadležne službe ulažu napore da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje.

U Trebinju je situacija i dalje najteža, preneo je RTRS.

Grad je prekriven dimom sa više delova požarne linije u blizini grada.

Trebinjski vatrogasci i volonteri bore se sa preostalim krakovima požara koji su se ranije spuštali niz brdo Petrina prema naselju Gučina i gustoj borovoj šumi.

Glavni deo požarne linije je ugašen, ali su ostali teško pristupačni džepovi, zbog čega je na terenu veliki broj ljudi koji nastoje da spreče širenje vatre tokom noći.

Nešto mirnije je na potezu od sela Tuli prema Turmentima, gde se vatra ranije približila objektima.

U Sarajevu, u naselju Čengić Vila, sinoć oko 22 časa izbila su dva požara u neposrednoj blizini.

Dve ekipe vatrogasaca intervenisale su na terenu i sprečile širenje vatre.

Uzrok požara nije poznat, a na mestu događaja bili su i policijski službenici MUP-a Kantona Sarajevo, preneo je Klix.ba.

Aktivno više požarišta u Crnoj Gori

U Crnoj Gori je aktivno više požara na području Podgorice, Herceg Novog, Danilovgrada, Kolašina, Cetinja, Nikšića i Bijelog Polja, preneo je portal Vijesti.

Požari su aktivni na lokalitetu Momče u Kučima kod Podgorice, u Đenovićima kod Herceg Novog i na području Ponikvica u Danilovgradu.

U Kolašinu gore Crni Vrh, Maganik i Uvač, ali su ti požari pod kontrolomk.

Aktivna su i požarišta na Bijelim poljanama i Čumovici na Cetinju, Jasenovom Polju i na području Krstac-Čarađe na Goliji kod Nikšića, kao i u Jabučinama u Bijelom Polju.

U gašenju iz vazduha angažovani su avioni i helikopteri MUP-a, kao i dva helikoptera Vojske Crne Gore.

Dva aviona AT-802 MUP-a izvela su 26 naleta i izbacila 78 tona vode, dok je avion Antonov AN-32P imao 10 naleta i izbacio 80 tona vode.

Vazduhoplovi MUP-a ukupno su izveli 36 naleta i izbacili 158 tona vode.

Helikopteri Vojske Crne Gore su kod Nikšića tokom devet sati i 25 minuta angažovanja izveli 120 naleta, odnosno ciklusa, i izbacili 120 tona vode.

U Kavadarcima u Severnoj Makedoniji, požar na deponiji je pod kontrolom, ali unutar deponije i dalje ima tinjanja i dima, preneo je 21.TV.

Vatrogasci su tokom dana sprečili širenje vatre van deponije i zaštitili okolne vinograde.