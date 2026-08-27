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Politička scena regiona ponovo je poprište diplomatski zanimljivih aktivnosti koje otvaraju više pitanja nego što nude odgovora.

Prisustvo bivšeg ministra spoljnih poslova i aktuelnog savetnika u Ministarstvu, Ranka Krivokapića, Godišnjoj konferenciji hrvatskih diplomata u Zagrebu, izazvalo je burne reakcije i novi talas neverice u crnogorskoj javnosti.

"Godišnja konferencija hrvatskih diplomata okupila je predstavnike Hrvatske iz gotovo svih delova sveta, kako bi analizirali izazove s kojima se Hrvatska, ali i Evropska unija suočavaju u vremenu novih bezbednosnih i geopolitičkih odnosa. Hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman zahvalio se svima prisutnima te kazao da su oni ti koji promovišu interese Hrvatske. …ali naravno i evropskog jedinstva, evropske vrednosti. Mi smo pre svega članica Evropske unije. To je naša porodica. Vrednosti Evropske unije su vrednosti Republike Hrvatske", naveo je Grlić Radman u kratkom video-prilogu.

Primetno je da u prilogu koji kruži nijednog trenutka nije pojašnjeno da li se Krivokapić tamo nalazi u svojstvu gosta ili posmatrača, dok je hrvatski šef diplomatije Gordan Grlić Radman jasno sa govornice svim prisutnima poručio: "Hvala vam što ste danas vi tu, vi koji promičete interese Hrvatske".

Svaki diplomatski protokol pao je u drugi plan u trenutku kada se crnogorski zvaničnik našao u istoj prostoriji u kojoj su svi okupljeni podvedeni pod zajednički imenitelj - borci za hrvatske nacionalne i državne interese. Ovakva scena pogotovo dobija na težini kada se uzme u obzir čitav niz otvorenih i još uvek nerešenih pitanja između Podgorice i Zagreba.

Dok Crna Gora uzalud čeka pravdu za svoje građane u slučaju nepostojanja spomen-ploče u zloglasnom logoru Lora, istovremeno se suočava sa pritiscima oko opstanka sramne spomen-ploče u Morinju, kao i sa neprestanim sporovima oko statusnih pitanja Prevlake, vlasništva nad školskim brodom "Jadran", pa sve do lokalnih previranja poput promene naziva kotorskog bazena "Zoran Džimi Gopčević".

Uporedo sa gomilanjem otvorenih sporova na štetu Crne Gore, javnost s punim pravom postavlja pitanje: čije interese zapravo zastupa Ranko Krivokapić? Da li savetnička pozicija u vladinom resoru podrazumeva zaštitu suvereniteta i državnog digniteta sopstvene zemlje, ili se političko delovanje svelo na aplaudiranje zvaničnicima koji se svi skupljaju pod hrvatski diplomatski barjak?