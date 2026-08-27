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Na samom ulazu u Bokokotorski zaliv, sa pogledom na Mamulu i Herceg Novi, nalazi se plaža Mirište, jedan od skrovitih kutaka poluostrva Luštica. Čisto more i odmor bez glasne muzike i velikih žurki privlače turiste koji na crnogorskom primorju traže mirniju atmosferu. Za ovo mesto vezana je i jedna sjajna legenda u koju se i dan danas veruje.

Po staroj priči meštana, plaža Mirište na Luštici dobila je ime po miru koji je ovde sklopljen. Nekada davno, lokalna plemena su stalno ratovala, pa je vila zaštitnica ovog zaliva rešila da ih zaustavi. Podigla je ogromnu oluju na moru i naterala zavađene ljude da pobegnu u ovu uvalu kako bi spasili živote. Nevreme nije htelo da prođe sve dok neprijatelji nisu pružili ruku jedni drugima i pomirili se. Zato se ovo mesto i zove Mirište, a narod i danas veruje da se oni koji se ovde pomire, više nikada u životu ne posvađaju.

– Mislim da je turistima najatraktivnija na Mirištu upravo ova plaža, koja je jedna od najlepših plaža u Boki Kotorskoj i ima stvarno predivan pogled. Takođe, Mirište je poznato po izuzetno čistoj i lepoj vodi, tako da mislim da je to nešto što turiste najviše privlači kod ovog mesta na poluostrvu Luštica – kaže za RINU Danilo Dabović iz TO Herceg Novi.

1/5 Vidi galeriju Mirište – skriveni biser Luštice Foto: RINA

Posetioci mogu da biraju između šljunkovitog i betonskog dela plaže, a prema rečima sagovornika, jedan set ležaljki košta 20 evra.

Kada je reč o strukturi gostiju koje evidentira Turističko-informativni biro Žanjice, najbrojniji su turisti iz Srbije. Oni čine više od polovine registrovanih gostiju, dok značajan broj posetilaca dolazi i iz drugih zemalja regiona i Evrope.

– Upravo iz Srbije najviše dolaze gosti, dakle oni čine preko pola registrovanih gostiju. Takođe imamo veliki broj turista iz Ruske Federacije, a u regionu imamo značajan broj prijava iz Bosne i Hercegovine. Što se tiče šireg evropskog tržišta, imamo prijave iz skoro svih zemalja Evrope. Posebno bih istakao Nemačku i Poljsku, a imamo prijave i iz Češke, Letonije i Austrije – navodi Dabović.

Ovogodišnja sezona, sudeći po broju prijava u ovom birou, donela je bolje rezultate nego prethodna.

– Turističko-informativni biro Žanjice počeo je sa radom 15. juna. Od tada do danas, u poređenju sa istim periodom prošle godine, zabeležili smo značajan rast prijava, tako da možemo reći da je sezona bolja – ističe Dabović.

Dodaje da, prema njegovom ličnom utisku, i popunjenost brodića koji dolaze na Žanjice ukazuje na veći broj turista nego prošle godine.

Do ovog dela Luštice može se stići brodićima iz Herceg Novog. Prevoz organizuje više prevoznika, sa različitih polaznih mesta, sa terminima na sat ili dva sata vremena.

Za one kojima su kupanje, pogled na Mamulu i predah od buke važniji od velikih žurki, Mirište je mesto na kojem mogu da potraže takav odmor i pre svega Mir.