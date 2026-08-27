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Aktivni požari u više opština u Crnoj Gorisu pod kontrolom, dok se na preostalim lokacijama aktivnosti angažovanja nastavljaju bez prekida, saopšteno je večeras iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici.

Kako se navodi, požari su aktivni u Bijelom Polju u mestu Stožer, u Herceg Novom u Đenovićima, Kolašinu na Crnom Vrhu i Maganiku, na području Podgorice u mestu Momče u Kučima, u Pljevljima u mestu Vranovina, u Danilovgradu u Ponikvicima, u Cetinju u Bijelim poljanama, kao i Čumovici i u Nikšiću u mestima Jasenovo Polje, Kuside i Čarađ-Krstac.

U saopštenju se dodaje da Ministarstvo unutrašnjih poslova kontinuirano prati stanje na svim požarištima u Crnoj Gori, a tokom današnjeg dana intenzivno su bile angažovane vazduhoplovne snage, prenela je RTCG.

"Aviohelikopterska jedinica MUP-a Crne Gore danas je realiziovala ukupno 29 naleta, tokom kojih je iznad požarišta izbačeno 117 tona vode”, navodi se u saopštenju.

Sanacija štete podeljena je na dve regije, sa troškovima od 75.000 i 61.000 evra Foto: SAVO PRELEVIC / AFP / Profimedia

Avion AN-32P ostvario je šest naleta i odbacio 48 tona vode, a dva aviona AT-802 imala su 23 naleta i odbacila 69 tona vode, dok su dejstva iz vazduha realizovana na požarištima na području Jasenovog Polja u opštini Nikšić, Čumovice i Bijelih poljana u opštini Cetinje, kao i Đenovića u opštini Herceg Novi.

Helikopteri Vojske Crne Gore su tokom dana ostvarili osam ciklusa, uz 13 sati leta, i izbacili ukupno 167 tona vode.

Njihovo angažovanje bilo je usmereno na požarišta Jasenovo Polje, Krnovo, Gvozd i Kuside na području opštine Nikšić.

"Ministarstvo unutrašnjih poslova posebno ističe značaj koordinisanog delovanja svih jedinica, službi i vazduhoplovnih kapaciteta, zahvaljujući kojem je više požarišta stavljeno pod kontrolu, dok se na preostalim lokacijama aktivnosti nastavljaju bez prekida”, navelo je Ministarstvo u saopštenju.

Kako se dodaje, MUP će i u narednom periodu nastaviti sa punim angažovanjem raspoloživih kapaciteta, uz usmeravanje snaga tamo gde je njihovo angažovanje najpotrebnije.