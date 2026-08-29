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Više od 1.000 kubnih metara bespravno posečene drvne mase, čija se vrednost procenjuje na gotovo 140.000 evra, pronađeno je na području planinskog prevoja Jelovica kod Berana. Policija sada utvrđuje ko je učestvovao u nezakonitoj seči, ali i da li je devastacija šuma omogućena propustima odgovornih lica.**

Službenici beranske policije su, postupajući po operativnim saznanjima, obišli rejone Bikovak, Kraljev potok, Vukov mramor, Šogovac i Zabarske glavice.

Foto: RINA

Tokom kontrole pronađena je ukupno 1.018 kubnih metara bespravno posečene drvne mase. Šire područje odmah je obezbeđeno, a na licu mesta obavljena je kriminalistička obrada.

O slučaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, koji je naložio da se u postupak uključe i službenici Uprave za gazdovanje šumama i lovištima – Područne jedinice Berane. Njihov zadatak je da obezbede pronađena stabla i preduzmu mere iz svoje nadležnosti.

Foto: RINA

Policija, u koordinaciji sa tužilaštvom, nastavlja istragu kako bi identifikovala sve osobe koje se mogu dovesti u vezu sa bespravnom sečom.

Predmet istrage biće i eventualna odgovornost onih koji su nepostupanjem, propuštanjem dužnog nadzora ili drugim radnjama omogućili devastaciju šumskog fonda i uništavanje prirodnih resursa Crne Gore.