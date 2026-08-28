Slušaj vest

Nikšićka policija sinoć je sprečila dogovorenu tuču oko 20 maloletnika sa područja nikšićkih naselja Oštrovac i Dragova Luka, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

"Službenici Regionalnog centra bezbednosti 'Zapad' – Odeljenja bezbednosti Nikšić su večeras, na osnovu prikupljenih operativnih saznanja i informacija, preduzeli pravovremene preventivne aktivnosti kojima su sprečili dogovoreni fizički sukob oko 20 maloletnih lica sa područja naselja Oštrovac i Dragova Luka u Nikšiću. Policija je pravovremenim i odlučnim postupanjem sprečila eskalaciju sukoba, za koji su postojala saznanja da bi mogao rezultirati upotrebom hladnog oružja i drugih predmeta podesnih za napad", ističe se u saopštenju.

Iz UP su dodali da su policajci prilikom postupanja pronašli i oduzeli predmete podesne za napad, za koje se sumnja da su bili namenjeni za upotrebu tokom planiranog sukoba.

"U toku su kriminalistička obrada i aktivnosti na identifikaciji svih lica koja su bila uključena u ovaj događaj, nakon čega će, u zavisnosti od utvrđenih činjenica, biti preduzete dalje mere i radnje", kazali su iz UP.

Iz te institucije apeluju na roditelje da aktivno prate ponašanje svoje dece, obrate pažnju na njihovo kretanje, interesovanja i društvene kontakte, te da kroz otvorenu komunikaciju i pravovremenu reakciju na uočena rizična ponašanja doprinesu njihovom pravilnom usmeravanju i razvoju.

"Posebno je važno pravovremeno reagovati na znakove vršnjačkog nasilja, podsticati nenasilnu komunikaciju i mirno rešavanje konflikata, kako bi se zajedničkim preventivnim delovanjem sprečile neželjene posledice", rekli su iz UP.