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Smrt generala Ratka Mladića, bivšeg komandanta Glavnog štaba Vojske Republike Srpske koji u Hagu bio osuđen na doživotni zatvor, izazvala je reakcije kako kod domaće javnosti, tako i regionalne.

Nesuglasice su ovoga puta nastale kada je predsednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić sinu Mladića, Darku, uputio saučešće, nakon čega je usledila reakcija predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Mandić je sinoć saopštio je da je sinu Ratka Mladića, Darku, uputio saučešće.

- Upravo sam Darku Mladiću, u svoje i u ime Nove srpske demokratije, uputio saučešće povodom smrti njegovog oca, generala Ratka Mladića - napisao je Mandić na društvenoj mreži Iks

Njegova objava izazvala je brojne negativne reakcije sa svih nivoa crnogorske vlasti, pa tako i sa nivoa predsednika te države, koji je saopštio danas da odnos prema porodici preminulog Ratka Mladića ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina.

- Odnos prema porodici preminulog ne može biti izgovor za relativizaciju ratnih zločina. Ratko Mladić je pravosnažno osuđen za genocid u Srebrenici, kao i za druge najteže ratne zločine počinjene tokom rata u Bosni i Hercegovini. To nije pitanje političkog stava, već činjenica utvrđena pravosnažnom presudom međunarodnog suda i, kao takva, ne sme biti predmet političkog relativizovanja - saopšteno je iz Kabineta predsednika Crne Gore.

Milatović je poručio da Crna Gora mora biti društvo koje poštuje presude međunarodnih sudova, jasno osuđuje ratne zločine, čuva dostojanstvo žrtava i njihovih porodica i odbacuje svako veličanje i relativizaciju ratnih zločina.