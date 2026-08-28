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Kako je saopšteno iz njegovog kabineta na sednicu će pozvati čelnike bezbednosnog sektora i od njih zatražiti precizne informacije o svim iznesenim navodima o koordinisanom hibridnom delovanju čiji je cilj destabilizacija Crne Gore, kao i celovitu procenu bezbednosne situacije.

Milojko Spajić Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

- Predsjednik Vlade juče je saopštio da postoje ozbiljne bezbednosne operativne informacije o koordinisanom hibridnom delovanju čiji je cilj destabilizacija Crne Gore. Imajući u vidu iznesene tvrdnje od strane premijera o takvom delovanju, postavlja se pitanje šta nadležne institucije preduzimaju tim povodom. Dodatnu zabrinutost izazivaju medijski navodi da se visoki funkcioner Vlade nalazi pod uticajem osoba iz kriminalnih struktura. Javnost ima pravo da zna o kojem je funkcioneru reč i ko snosi odgovornost ukoliko su takva saznanja bila poznata prilikom njegovog imenovanja ili tokom obavljanja funkcije, kao i šta su nadležne institucije preduzele - saopšteno je iz kabineta Milatovića.

Dodaje se da se istovremeno, očekuje da se ovako ozbiljna bezbednosna pitanja ne koriste u dnevno-političke svrhe ili za političke obračune.

Jakov Milatović Foto: Risto Bozovic/AP

- Što je bila prepoznatljiva praksa pojedinih struktura u prethodnom periodu. Pitanja koja se tiču bezbednosti i stabilnosti države moraju se razmatrati odgovorno, na osnovu činjenica i kroz institucije sistema - saopšteno je.

Podsetimo, Spajić je rekao da crnogorske vlasti imaju "ozbiljne bezbednosne operativne informacije" da će najavljeno zatvaranje novih poglavlja u pregovorima sa EU biti praćeno "koordinisanim hibridnim delovanjem", u koje su, prema njegovim rečima, "uključeni zvaničnici najmanje dve države regiona".

Kao cilj je naveo destabilizaciju Crne Gore, uz očekivanu podršku pojedinih domaćih političkih aktera i dela medija.