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Policijski službenici "NCB Interpol Podgorica - FAST" tim za ciljanu potragu, uz pomoć Specijalne policijske jedinice, juče su izvršili ekstradiciju međunarodno traženog lica iz Švedskeu Crnu Goru, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Na graničnom prelazu Aerodrom Podgorica izvršena je predaja i ekstradicija R.F. (52), državljanina Crne Gore i Hrvatske, koji je lišen slobode u Švedskoj 12. aprila 2026. godine, po međunarodnoj poternici NCB Interpol Podgorica.

NCB Interpol Podgorica raspisao je međunarodnu Interpolovu poternicu za R.F. radi obezbeđivanja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred Višim sudom u Podgorici, zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

R.F. je obuhvaćen optužnicom Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, koje sumnjiči da je tokom 2024. godine ilegalno prevozio i prodavao opojnu drogu kokain na području Bara. Nakon predaje, R.F. je odveden Višem sudu u Podgorici, na dalju nadležnost.