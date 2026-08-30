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Podgorička policija uhapsila je M. D. (35), osumnjičenog da je tokom noći upao u kuću sugrađanina, teško ga pretukao, a zatim mu ukrao novac, lekove i cigarete.

- M. D. je oko dva sata posle ponoći došao do kuće oštećenog u naselju Zelenika i ušao unutra dok je čovek spavao. Osumnjičeni mu je, prema navodima policije, zadao više udaraca tupim predmetom u glavu i telo. Oštećeni je zadobio prelom nosne kosti i rebara. Nakon brutalnog napada, M. D. je, kako se sumnja, pretresao kuću i ukrao 300 evra, četiri kutije leka "Ksalol" i pakovanje cigareta, a zatim pobegao - potvrdjeno je za RINU u UP Crne Gore.

Policija je odmah po prijavi obavila uviđaj i pokrenula potragu. Osumnjičeni je lociran i uhapšen u roku od samo sat vremena, nakon čega je priveden u službene prostorije Odjeljenja bezbednosti Podgorica.

Po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, M. D. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo.

On će u zakonskom roku biti sproveden nadležnom tužilaštvu na dalje postupanje.