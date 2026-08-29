više neće moći da uđe u crnu goru

više neće moći da uđe u crnu goru

Slušaj vest

Crnogorski policajci juče su iz države proterali Adama Ben Merzouka (29), poljskog državljanina rođenog u francuskom Tuluzu, kojeg bezbednosne službe vode kao stranog terorističkog borca koji se dovodi u vezu sa ISIL-om, saznaju “Vijesti”.

Ben Merzouk je prethodno lociran u Ulcinju, a utvrđeno je i da je nezakonito boravio u Crnoj Gori. Prema nezvaničnim informacijama lista, ulcinjska policija je do njega došla na osnovu operativnih podataka, nakon čega je sproveden postupak njegovog udaljenja iz države.

"Vijestima" je objašnjeno da je Ben Merzouk iz države proteran jer je, osim što je nezakonito boravio u državi, predstavljao pretnju po unutrašnju nacionalnu bezbednost.

Uprava policije (UP) zvanično je saopštila da su ulcinjski policajci identifikovali i locirali tog poljskog državljanina, kojeg su označili kao lice interesantno sa bezbednosnog aspekta.

- Službenici Uprave policije u Ulcinju identifikovali su i locirali A. B. M. (29) iz Poljske, lice interesantno sa bezbednosnog aspekta koje je nezakonito boravilo u Crnoj Gori. Doneto mu je rešenje o otkazu boravka sa zabranom ulaska, nakon čega je proteran iz Crne Gore uz pratnju policijskih službenika - rekli su iz UP.

Prema nezvaničnim podacima bezbednosnog sektora, Ben Merzouk je ranije osuđivan zbog aktivnosti povezanih s terorizmom i ISIL-om, zbog čega je izdržao šestogodišnju zatvorsku kaznu.

Javno dostupni podaci pokazuju da su mu Francuskevlasti u oktobru 2024. godine oduzele francusko državljanstvo, a nakon toga ostao je državljanin Poljske.

Dekretom od 2. oktobra 2024, objavljenim u francuskom Službenom listu, Adam Ben Merzouk, rođen 20. februara 1997. godine u Tuluzu, lišen je francuskog državljanstva, nakon saglasnog mišljenja francuskog Državnog saveta.

Francuski mediji tada su objavili da je reč o jednoj u nizu mera prema osobama koje su prethodno osuđivane za krivična dela povezana sa terorizmom.

Oduzimanje državljanstva primenjivano je na dvojne državljane koji su učestvovali u terorističkim aktivnostima, pokušavali da se pridruže džihadističkim organizacijama u Siriji ili Iraku, borili se u njihovim redovima ili im pružali logističku i finansijsku podršku.

Oduzimanje francuskog državljanstva jedna je od najstrožih mera koje francuske vlasti mogu primeniti prema osobama osuđenim za terorizam.

Prema francuskom Građanskom zakoniku, osoba koja je stekla francusko državljanstvo može ga, nakon saglasnog mišljenja Državnog saveta, izgubiti ukoliko je osuđena za krivično delo koje predstavlja akt terorizma ili napad na temeljne interese države. Takva mera ne može biti izrečena ukoliko bi osoba njenom primenom ostala bez ijednog državljanstva.

Ben Merzouk je bio jedan od 23 osobe kojima je francusko državljanstvo oduzeto tokom 2024. godine, što je tada predstavljalo rekordan broj takvih odluka.

Od 2015. do oktobra 2024. francuske vlasti donele su ukupno 55 odluka o oduzimanju državljanstva. Prema podacima koje su objavili francuski mediji, 2023. godine takvih odluka bilo je 11, godinu ranije šest, 2021. i 2020. po četiri, 2019. dve, dok je tokom 2015. državljanstvo oduzeto pet osoba.

- Reč je o osobama koje su učestvovale u terorističkim napadima ili pokušajima napada u Francuskoj, borile se u redovima Daeša (Islamske države) ili Al-Kaide, pokušale da im se pridruže u Siriji ili Iraku, ili pružale logističku i finansijsku podršku tim terorističkim organizacijama - objavili su ranije francuski mediji.