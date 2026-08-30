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Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS), Helikopterske jedinice Vojske Crne Gore i Službe zaštite i spasavanja Žabljak uspešno su završili akciju spasavanja nemačkog državljanina J. M. (59), koji je povređen tokom planinarenja na Durmitoru.

Kako je navedeno u objavi GSS na Fejsbuku, nemački državljanin je povređen prilikom pada u području Struge tokom planinarenja.

- Nakon ukazane pomoći i transporta, povređena osoba je predata ekipi hitne pomoći Žabljak - saopštila je GSS.

Kurir.rs/RTCG

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