Pripadnici Gorske službe spasavanja i helikopterske jedinice uspešno su spasili nemačkog državljanina koji je povređen prilikom pada na Durmitoru
GSS
DRAMA NA DURMITORU! Nemac pao tokom planinarenja i teško se povredio: Spasioci ga na nosilima i helikopterom izvlačili sa nepristupačnog terena!
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Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS), Helikopterske jedinice Vojske Crne Gore i Službe zaštite i spasavanja Žabljak uspešno su završili akciju spasavanja nemačkog državljanina J. M. (59), koji je povređen tokom planinarenja na Durmitoru.
Kako je navedeno u objavi GSS na Fejsbuku, nemački državljanin je povređen prilikom pada u području Struge tokom planinarenja.
- Nakon ukazane pomoći i transporta, povređena osoba je predata ekipi hitne pomoći Žabljak - saopštila je GSS.
Kurir.rs/RTCG
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