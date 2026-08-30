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Beranska policija uhapsila je A.I. (22) iz tog grada, zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dete, kao i da je policajcima dao netačne navode o okolnostima i načinu nastanka ovog događaja, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Kako se navodi u saopštenju, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Berane je juče oko 16 časova obaveštena od strane medicinskog osoblja Urgentnog centra Kliničko-bolničkog centra Berane da je u ovu zdravstvenu ustanovu dovezeno dete koje je, prema tada dostupnim informacijama, stradalo usled zadobijenih povreda od pada sa objekta.

- U ovu zdravstvenu ustanovu odmah su upućeni policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane, koji su utvrdili identitet deteta, starog godinu dana, iz Berana, i od njegovog oca A.I. (22) prikupili inicijalna obaveštenja. A.I. je tom prilikom saopštio da je dete stradalo, navodno usled pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta. O događaju su odmah obavešteni državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, po čijim su nalozima i u koordinaciji policijski službenici preduzimali dalje mere i radnje i izvršili uviđaj na licu mesta - ističe se u saopštenju.

Telo stradalog deteta, dodaju iz UP, transportovano je u Klinički centar Crne Gore, radi obdukcije, po nalogu nadležnog državnog tužioca.

- Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane su tokom noći i danas preduzimali intenzivne mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, te su tokom sprovedene kriminalističke obrade i detaljnog pregleda lica mesta posumnjali u tačnost navoda o načinu nastanka povreda smrtno stradalog deteta koje je opisao njegov otac - navodi se u saopštenju.

Kako dodaju iz policije, sprovedenom kriminalističkom obradom te prikupljenim obaveštenjima je utvrđeno da je otac deteta - A.I., kako se sumnja, dok je putničkim motornim vozilom izlazio unazad iz garaže, ostvario kontakt vozilom sa detetom, usled čega je dete stradalo.