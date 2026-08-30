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Podgorička policija uhapsila je D.K. (34) iz Zete zbog sumnje da se bavio uličnom prodajom kokaina. Kod osumnjičenog i prilikom pretresa stana i vozila pronađeni su kokain i veći broj PVC kesica, dok su oduzeti automobil, četiri mobilna telefona i 5.100 eura, za koje se sumnja da potiču od prodaje droge, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode, hapšenje je usledilo u nastavku aktivnosti usmerenih na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i identifikaciju osoba koje se na teritoriji Glavnog grada bave uličnom prodajom narkotika.

„Nakon sprovedene kriminalističke obrade, a po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, slobode je lišen D.K. (34) iz Zete, zbog sumnje da je počinio krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“, saopštila je policija.

Foto: RTCG

Službenici kriminalističke policije Odeljenja bezbednosti Podgorica kontrolisali su D.K. i kod njega pronašli pakovanje kokaina.

U nastavku aktivnosti, po naredbi nadležnog suda, pretreseni su stan koji osumnjičeni koristi i automobil „Golf VI“.

„Tom prilikom je u plastičnom delu ispod upravljača pronađeno 13 PVC pakovanja sa kokainom, kao i veći broj PVC kesica“, navodi se u saopštenju.

Od D.K. su oduzeti automobil, četiri mobilna telefona i 5.100 eura, a sumnja se da novac potiče od ulične prodaje kokaina.

Osumnjičeni će danas, uz krivičnu prijavu, biti sproveden Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalju nadležnost i postupanje.