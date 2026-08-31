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Policija u Herceg Novom uhapsila je pet osoba, među kojima su dva operativno interesantna lica, zbog narušavanja javnog reda i mira na javnom mestu.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, događaj se dogodio jutros oko 1 sat i 50 minuta u mestu Gomila.

„Dolaskom na lice mesta, policijski službenici su identifikovali dve grupe lica koje su učestvovale u ovom događaju. Jednu grupu su činili P. R. (36) i M. P. (38), dok su se u drugoj grupi nalazili L. V. (49), kao i dva operativno interesantna lica N. M. (40) i J. M. (31), svi iz Herceg Novog“, navodi se u saopštenju.

Prema navodima policije, između dve grupe došlo je do verbalne rasprave i drskog ponašanja, ali je pravovremenom reakcijom policijskih službenika sprečen fizički obračun.

„Prilikom preduzimanja službenih mera i radnji, određena lica su ometala policijske službenike u vršenju službenih dužnosti i nisu postupala po izdatim naređenjima“, saopšteno je iz Uprave policije.

P. R. i M. P. uhapšeni su zbog prekršaja iz člana 7 i člana 10 Zakona o javnom redu i miru – vređanja drugog, naročito drskog, bestidnog ili uvredljivog ponašanja na javnom mestu, kao i podstrekavanja ili izazivanja drugog na tuču.

L. V. je uhapšen zbog prekršaja iz člana 7 i člana 11 istog zakona, odnosno zbog vređanja drugog, naročito drskog, bestidnog ili uvredljivog ponašanja i ometanja policijskih službenika.

J. M. je uhapšen zbog ometanja policijskih službenika, dok je N. M. uhapšen zbog ometanja policijskih službenika i nepostupanja po naređenju ovlašćenog policijskog službenika.

„Zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru lišeno je slobode svih pet lica“, navodi se u saopštenju.

Svih pet osoba sprovedeno je Sudu za prekršaje na dalji postupak.