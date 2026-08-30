Slušaj vest

Dežurni tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Beranama, nakon saslušanja, predložio je Osnovnom sudu mere nadzora, umesto tužilačkog zadržavanja Berancu A. I. (22), osumnjičenom da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dete.

Njega su uhapsili službenici Odeljenja bezbednosti (OB) Berane zbog sumnje da je vozilom usmrtio svoje jednogodišnje dete, kao i da je policajcima dao netačne navode o okolnostima i načinu nastanka ovog događaja, saopšteno je danas iz Uprave policije (UP).

Iz policije su ranije danas saopštili da je A. I. prvobitno saopštio da je dete stradalo usled pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta, ali da su su tokom sprovedene kriminalističke obrade i detaljnog pregleda lica mesta posumnjali u tačnost navoda A.I, nakon čega je Beranac priznao delo i detaljno opisao okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.

Opisao šta se desilo

A. I. je pred tužiocem objasnio da se nesreća dogodila u trenutku kada je parkiranim vozilom krenuo da izađe iz garaže, idući u rikverc. Tada je, kako je kazao, osetio promenu u kretanju i začuo suprugu kako je zakukala. Beranac je kazao da je još u policiji priznao šta se desilo, ali da jeste prethodno rekao da je dete palo sa montažnog objekta.

Po nalogu Višeg državnog tužilaštva, telo devetnaestomesečne bebe upućeno je na obdukciju u Klinički centar Crne Gore (KCCG), nakon čega će biti poznat tačan uzrok smrti.

Kako su ranije saopštili iz policije, dežurna služba Odeljenja bezbednosti Berane obaveštena je juče oko 16 časova od medicinskog osoblja Urgentnog centra Kliničko-bolničkog centra Berane da je u ovu zdravstvenu ustanovu dovezeno dete koje je, prema tada dostupnim informacijama, stradalo usled povreda zadobijenih prilikom pada sa objekta.

"U ovu zdravstvenu ustanovu odmah su upućeni policijski službenici Odeljenja bezbednosti Berane, koji su utvrdili identitet deteta, starog godinu dana, iz Berana, i od njegovog oca A.I. (22) prikupili inicijalna obaveštenja. A.I. je tom prilikom saopštio da je dete smrtno stradalo, navodno usled pada sa krova jednog pomoćnog montažnog objekta. O događaju su odmah obavešteni državni tužioci u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju i Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, po čijim su nalozima i u koordinaciji policijski službenici preduzimali dalje mere i radnje i izvršili uviđaj na licu mesta", ističe se u saopštenju.

Telo deteta na obdukciji

Telo stradalog deteta, dodaju iz UP, transportovano je u Klinički centar Crne Gore, radi obdukcije, po nalogu nadležnog državnog tužioca.

"Policijski službenici Odeljenja bezbjednosti Berane su tokom noći i danas preduzimali intenzivne mere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, te su tokom sprovedene kriminalističke obrade i detaljnog pregleda lica mesta posumnjali u tačnost navoda o načinu nastanka povreda smrtno stradalog deteta koje je opisao njegov otac", navodi se u saopštenju.

Kako su dodali iz policije, sprovedenom kriminalističkom obradom te prikupljenim obaveštenjima je utvrđeno da je otac deteta - A.I., kako se sumnja, dok je putničkim motornim vozilom izlazio unazad iz garaže, ostvario kontakt vozilom sa detetom, usled čega je dete smrtno stradalo.

"Lice mesta je kriminalističko-tehnički obrađeno, dok je predmetno vozilo privremeno oduzeto radi sprovođenja odgovarajućih veštačenja. Po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, A.I. je lišen slobode zbog sumnje da je počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja", piše u saopštenju UP.