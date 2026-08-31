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Grupa pretežno bošnjačkih nevladinih organizacija podnela je osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama krivične prijave protiv lidera DNP Milana Kneževića i Metodija, mitropolita budimljansko-nikšićkog Srpske pravoslavne crkve, zbog sumnje da su svojim javnim istupima počinili krivično delo iz člana 370. Krivičnog zakonika Crne Gore.

Povod za podnošenje krivičnih prijava jesu njihovi javni istupi povodom smrti generala Ratka Mladića, osuđenog pred međunarodnim krivičnim sudom za genocid. Knežević je 27. avgusta na Fejsbuku objavio fotografiju Ratka Mladića uz poruku:

- Slava je večna, a patnja kratka. Svaka srpska kuća ima jednog Ratka.

Metodije je tokom pomena Ratku Mladiću, između ostalog, izjavio da je Mladić "velikan", "veliki Srbin", "čovek vredan poštovanja", te da je narod u njemu prepoznao "svete odlike svetih srpskih ratnika i vitezova".

Grupa NVO smatra da ovakve izjave zahtevaju ozbiljnu i nepristrasnu pravnu proveru.

- Srebrenica nije pitanje političkog ili nacionalnog tumačenja. Genocid u Srebrenici je pravosnažno utvrđena sudska činjenica. Krivičnim prijavama se ne prejudicira krivica prijavljenih lica. Od tužilaštva se zahtijeva da utvrdi sve činjenice i okolnosti i oceni da li su predmetnim javnim istupima ostvareni elementi krivičnog - ističe se u saopštenju koje potpisuju nevladino udruženje Promjene, NVO Endelus, Bošnjački kulturni centar Sandžak, NVO Arhitektura Sandžaka i Bošnjačka kulturna zajednica, prenosi RTV PG.

Kurir Politika

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