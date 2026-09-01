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Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore je saopštilo da je policija u Budviobavila 53 zaplene droge, uhapsila 19 ljudi, a protiv 30 su podnete krivične i prekršajne prijave zbog zloupotrebe droge.

Zaplenjeni su marihuana, kokain, ketamin, amfetamin, heroin i ekstazi, kao i psihoaktivne tablete.

Posebnu pažnju, piše u saopštenju, privukla je "pojava tableta ekstazija s utisnutim likom američkog predsednika".

Ekstazi sa likom i natpisom Donald Tramp Foto: Uprava policije Crne Gore

Zbog tih tableta su u pojedinim evropskim zemljama izdata zdravstvena upozorenja jer sadrže veoma opasne psihoaktivne supstance koje mogu ugroziti život. Dva lica su zbog zdravstvenih komplikacija hospitalizovana pošto su progutala te tablete ekstazija.

Identifikovano je lice za koje se sumnja da je tu vrstu opasne droge prodavalo u Budvi, piše u saopštenju.