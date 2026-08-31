TRI TELA NAĐENA NA STRELIŠTU Horor u Danilovgradu, vlasnik streljane zatekao zastrašujući prizor
Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Danilovgrad danas je oko 17.00 časova obavestio M. J., vlasnik streljane "Češka zbrojevka" u Danilovgradu, da je na ovom strelištu zatekao tela tri muška lica.
„Dežurnu službu Odjeljenja bezbednosti Danilovgrad danas je oko 17.00 časova obavestio M. J., vlasnik streljane „Češka zbrojevka“ u Danilovgradu, da je na ovom strelištu zatekao beživotna tela tri muška lica.
Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica“, saopšteno je iz Uprave policije.
Dodaje se da će nakon kriminalističke obrade lica mesta, utvrđivanja identiteta lica i preduzimanja mera prvog zahvata, javnost biti blagovremeno obaveštena.
Kurir/Vijesti