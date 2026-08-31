Slušaj vest

Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Danilovgrad danas je oko 17.00 časova obavestio M. J., vlasnik streljane "Češka zbrojevka" u Danilovgradu, da je na ovom strelištu zatekao tela tri muška lica.

„Dežurnu službu Odjeljenja bezbednosti Danilovgrad danas je oko 17.00 časova obavestio M. J., vlasnik streljane „Češka zbrojevka“ u Danilovgradu, da je na ovom strelištu zatekao beživotna tela tri muška lica.

Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica“, saopšteno je iz Uprave policije.

Dodaje se da će nakon kriminalističke obrade lica mesta, utvrđivanja identiteta lica i preduzimanja mera prvog zahvata, javnost biti blagovremeno obaveštena.

Kurir/Vijesti

Ne propustiteCrna GoraZLOČIN KOJI JE ŠOKIRAO CRNU GORU, PONOVO JE U CENTRU PAŽNJE: Tinejdžer (16) iz Nikšića je brutalno ubio Kristinu (18), a sada je iz istražnog zatvora ponovo vraćen u onaj za maloletnike!
profimedia0003857882.jpg
Crna GoraDETALJI ISTRAGE ZVERSKOG UBISTVA KOD KRUPCA: Član Kristinine porodice pomogao da se pronađe njen ubica! Tinejdžeru (16) određen pritvor, odale ga poruke iz telefona!
vijesti.jpg
Crna GoraGLAVNI UREDNIK "DANA" LIKVIDIRAN ISPRED REDAKCIJE: Ubice i nalogodavci se izvukli, pravda izmiče već pune 22 godine, a ključni dokazi NAMERNO uništeni?!
694122-copy.jpg
Crna GoraHOROR U ULCINJU: Muškarac sa KiM ubio suprugu (36) iz Albanije, pa zapalio kuću
Crna gora policija