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Tri tela nađena su danas na strelištu "Češka zbrojevka“ u Danilovgradu, a Dežurnu službu Odeljenja bezbednosti Danilovgrad danas je oko 17 časova o jezivom prizoru obavestio M. J, vlasnik strelišta.

Prema nezvaničnim saznajima Pobjede, ubijena su tri radnika ovog strelišta, dok RTCG prenosi da su ubijeni Nemanja K, Petar G. i Momir R. dok se za ubicom traga.

Iz kluba su nezvanično rekli da su stradali njihovi članovi, koji su postujući po zakonu bili bez oružja na poslu i bez mogućnosti da se brane.

Policijski službenici, u saradnji i po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju uviđajne i izviđajne mere i radnje, u cilju utvrđivanja okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja i smrtnog stradanja ova tri lica.

Policija zaustavlja i kontroliše svako vozilo iz pravca Danilovgrada ka Podgorici.