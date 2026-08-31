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Stradali su P.G (24) iz Podgorice, M.R (67) iz Danilovgrada i N.K (20) iz Podgorice, a jake policijske snage su angažovane na pronalasku izvršioca.

Prema nezvaničnim saznanjima Pobjede, stradali su Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor.

Iz Uprave policije pozvali su građane na oprez.

- Policija sumnja da je izvršeno trostruko ubistvo od strane za sada nepoznatog lica na čijoj identifikaciji se intenzivno radi. Izvršilac je upotrebom vatrenog oružja života lišio P.G (24) iz Podgorice, M.R (67) iz Danilovgrada i N.K (20) iz Podgorice. Uzimajući u obzir da se izvršilac naoružan udaljio sa lica mesta, te da predstavlja opasnost, pozivamo građane da ostanu u svojim kućama dok policija izvršioca za kojim traga ne stavi pod kontrolu, te da budu oprezni u komunikaciji sa nepoznatim licima i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbližoj policijskoj stanici - navode iz UP.

Kako nezvanično saznaje RTCG, osumnjičeni je strani državljnin i potraga je usmerena ka njemu.

Dodaju da će nakon prikupljenih informacija, policija objaviti i fotografiju i dati opis lica.

- Na pronalasku izvršioca angažovane su jake policijske snage – Specijalna jedinica policije i Posebne jedinice policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova. Preduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja događaja - navode iz UP.