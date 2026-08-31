ON JE UBIO TROJE LJUDI U STRELJANI U DANILOVGRADU?! Državljanin Rusije osumnjičen za trostruko ubistvo! Policija traga za njim! (FOTO)
Uprava policije javno potražuje Mihaila Nikolaeviča Šabunjina (30), državljanina Ruske Federacije, zbog sumnje da je na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgraduupotrebom vatrenog oružja počinio trostruko ubistvo.
Kako je saopšteno iz Uprave policije, Šabunjin se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo na štetu P.G. (24) iz Podgorice, M.R. (67) iz Danilovgrada i N.K. (20) iz Podgorice.
- Policija intenzivno radi na pronalasku i lišavanju slobode navedenog lica - navodi se u saopštenju.
Iz Uprave policije pozivaju građane da, ukoliko posjeduju informacije o osumnjičenom ili ga primete, podatke o njegovom smeštaju i kretanju prijave na besplatni policijski broj 122, putem aplikacije Policija CG (Virtuelna policijska stanica) ili na drugi način.
- Informacije o licu se policiji mogu dati i anonimno - poručuju iz policije.
Iz Uprave policije apeluju na građane da pomognu u lociranju Šabunjina.
- Molimo građane da pomognu u lociranju ovog lica, uz napomenu da svako skrivanje informacija o licu koje se potražuje predstavlja krivično delo - navodi se u saopštenju.
Policija je uz saopštenje objavila i fotografije osumnjičenog.
Policija proverava da li je nakon počinjenih ubistava on pobegao vozilom "seat kordoba" PG AC 472.
(Kurir.rs/RTCG)