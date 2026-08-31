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Uprava policije javno potražuje Mihaila Nikolaeviča Šabunjina (30), državljanina Ruske Federacije, zbog sumnje da je na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgraduupotrebom vatrenog oružja počinio trostruko ubistvo.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, Šabunjin se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo na štetu P.G. (24) iz Podgorice, M.R. (67) iz Danilovgrada i N.K. (20) iz Podgorice.

- Policija intenzivno radi na pronalasku i lišavanju slobode navedenog lica - navodi se u saopštenju.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz Uprave policije pozivaju građane da, ukoliko posjeduju informacije o osumnjičenom ili ga primete, podatke o njegovom smeštaju i kretanju prijave na besplatni policijski broj 122, putem aplikacije Policija CG (Virtuelna policijska stanica) ili na drugi način.

- Informacije o licu se policiji mogu dati i anonimno - poručuju iz policije.

Iz Uprave policije apeluju na građane da pomognu u lociranju Šabunjina.

Mihail Nikolaevič Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

- Molimo građane da pomognu u lociranju ovog lica, uz napomenu da svako skrivanje informacija o licu koje se potražuje predstavlja krivično delo - navodi se u saopštenju.

Policija je uz saopštenje objavila i fotografije osumnjičenog.