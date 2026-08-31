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Uprava policije objavila je fotografiju i podatke o vozilu kojim se, kako se sumnja, Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), državljanin Rusije, udaljio sa mesta događaja nakon trostrukog ubistva na strelištu „Češka zbrojevka“ u Danilovgradu.

„Sumnja se da je osumnjičeni nakon izvršenja krivičnog dela pobegao putničkim motornim vozilom koje je u vlasništvu jednog od smrtno stradalih lica. Reč je o vozilu marke Seat Cordoba, crne boje, registarskih oznaka PG AC 472“, saopšteno je iz Uprave policije.

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Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz policije pozivaju građane da, ukoliko uoče navedeno vozilo ili imaju informacije o njegovom kretanju, odmah obaveste policiju.

„Pozivamo građane da ukoliko uoče navedeno vozilo ili imaju informacije o njegovom kretanju, o tome odmah i bez odlaganja obaveste Upravu policije na besplatni broj 122, putem aplikacije „Policija CG“ (Virtuelna policijska stanica) ili na drugi dostupan način“, navodi se u saopštenju.

Policija apeluje na građane da budu oprezni i da svaku informaciju o vozilu ili osumnjičenom bez odlaganja proslede nadležnim službama.

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