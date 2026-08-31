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Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da je policija u veoma kratkom roku identifikovala osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu, navodeći da je reč o državljaninu Rusije koji je prethodnih dana boravio na strelištu "Češka zbrojevka".

- Policija je u veoma kratkom roku identifikovala osumnjičenog. Radi se o ruskom državljaninu, koji je prethodnih dana boravio na strelištu - rekao je Šćepanović.

Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

On je naveo da je osumnjičeni danas, nakon probnog gađanja, ušao u objekat strelišta i otvorio vatru.

- On je danas, nakon što je obavio probno gađanje na strelištu, ušao u objekat i ubio tri osobe. Nakon toga je vozilom jednog od stradalih lica uputio u nepoznatom pravcu. Tragamo za vozilom i osumnjičenim - rekao je Šćepanović.

Direktor Uprave policije upozorio je da osumnjičeni predstavlja opasnost po građane.

- Radi se o opasnom licu koje je sa sobom ponelo određeni broj komada municije i vatreno oružje. Potencijalna je opasnost, aktivna je pretnja. Svi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje - poručio je Šćepanović.

(Kurir.rs/RTCG)

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