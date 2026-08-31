RUS PONEO VIŠE KOMADA ORUŽJA SA SOBOM! Direktor policije Crne Gore otkrio gde je trostruki ubica iz Danilovgrada boravio prethodnih dana!
Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da je policija u veoma kratkom roku identifikovala osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu, navodeći da je reč o državljaninu Rusije koji je prethodnih dana boravio na strelištu "Češka zbrojevka".
- Policija je u veoma kratkom roku identifikovala osumnjičenog. Radi se o ruskom državljaninu, koji je prethodnih dana boravio na strelištu - rekao je Šćepanović.
On je naveo da je osumnjičeni danas, nakon probnog gađanja, ušao u objekat strelišta i otvorio vatru.
- On je danas, nakon što je obavio probno gađanje na strelištu, ušao u objekat i ubio tri osobe. Nakon toga je vozilom jednog od stradalih lica uputio u nepoznatom pravcu. Tragamo za vozilom i osumnjičenim - rekao je Šćepanović.
Direktor Uprave policije upozorio je da osumnjičeni predstavlja opasnost po građane.
- Radi se o opasnom licu koje je sa sobom ponelo određeni broj komada municije i vatreno oružje. Potencijalna je opasnost, aktivna je pretnja. Svi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje - poručio je Šćepanović.
(Kurir.rs/RTCG)