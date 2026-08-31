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Uprava policije traga za Mihailom Nikolaevičem Šabunjinom (30), državljaninom Rusije, osumnjičenog za trostruko ubistvo koje se večeras dogodilo na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu.

Podsećamo, Šabunjin se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo na štetu P.G. (24) iz Podgorice, M.R. (67) iz Danilovgrada i N.K. (20) iz Podgorice.

Zvanični profil streljane je podelio fotografije ubijenih muškaraca.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Kako je Kurir pisao, sumnja se da je osumnjičeni nakon izvršenja krivičnog dela pobegao putničkim motornim vozilom koje je u vlasništvu jednog od smrtno stradalih lica — vozilo marke "seat kordoba", crne boje, registarskih oznaka PG AC 472, saopšteno je iz Uprave policije.

- Policija intenzivno radi na pronalasku i lišavanju slobode navedenog lica - navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije pozivaju građane da, ukoliko poseduju informacije o osumnjičenom ili ga primete, podatke o njegovom smeštaju i kretanju prijave na besplatni policijski broj 122, putem aplikacije Policija CG (Virtuelna policijska stanica) ili na drugi način.

Mihailo Nikolaevič Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

- Informacije o licu se policiji mogu dati i anonimno - poručuju iz policije.

Iz Uprave policije apeluju na građane da pomognu u lociranju Šabunjina.

- Molimo građane da pomognu u lociranju ovog lica, uz napomenu da svako skrivanje informacija o licu koje se potražuje predstavlja krivično delo - navodi se u saopštenju.

Policija je uz saopštenje objavila i fotografije osumnjičenog, koje možete pogledati u tekstu iznad.