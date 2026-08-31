PRONAĐENO VOZILO RUSA OSUMNJIČENOG ZA TROSTRUKO UBISTVO! Policija otkrila detalje o automobilu, za ubicom se i dalje intenzivno traga! (FOTO)
Kako je saopšteno iz Uprave policije, vozilo marke Seat Cordoba pronađeno je tokom intenzivne pretrage terena na području Vranjskih njiva, u blizini restorana "Stefan", na jednoj livadi.
- Osumnjičeni je naoružan i sa sobom ima određenu količinu municije i vatreno oružje, zbog čega Uprava policije apeluje na građane da budu posebno oprezni i obazrivi - navodi se u saopštenju.
Iz policije pozivaju građane da, ukoliko uoče osumnjičenog, odmah obaveste policiju.
- Pozivamo građane da ukoliko uoče osumnjičenog odmah prijave policiji pozivom na broj 122, kako bi policijski službenici mogli pravovremeno preduzeti mjere iz svoje nadležnosti - saopšteno je.
Uprava policije navodi da je kompletan raspoloživi sastav angažovan na terenu.
- Kompletan raspoloživi sastav Uprave policije je na terenu i uspostavljena je uža i šira blokada gradskog područja i periferije Glavnog grada u cilju što bržeg lociranja i hvatanja osumnjičenog - navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/RTCG)