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Kako je saopšteno iz Uprave policije, vozilo marke Seat Cordoba pronađeno je tokom intenzivne pretrage terena na području Vranjskih njiva, u blizini restorana "Stefan", na jednoj livadi.

- Osumnjičeni je naoružan i sa sobom ima određenu količinu municije i vatreno oružje, zbog čega Uprava policije apeluje na građane da budu posebno oprezni i obazrivi - navodi se u saopštenju.

Vozilo s kojim je osumnjičeni pobegao Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz policije pozivaju građane da, ukoliko uoče osumnjičenog, odmah obaveste policiju.

- Pozivamo građane da ukoliko uoče osumnjičenog odmah prijave policiji pozivom na broj 122, kako bi policijski službenici mogli pravovremeno preduzeti mjere iz svoje nadležnosti - saopšteno je.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije navodi da je kompletan raspoloživi sastav angažovan na terenu.