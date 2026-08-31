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Kako je saopšteno iz Uprave policije, vozilo marke Seat Cordoba pronađeno je tokom intenzivne pretrage terena na području Vranjskih njiva, u blizini restorana "Stefan", na jednoj livadi.

- Osumnjičeni je naoružan i sa sobom ima određenu količinu municije i vatreno oružje, zbog čega Uprava policije apeluje na građane da budu posebno oprezni i obazrivi - navodi se u saopštenju.

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Vozilo s kojim je osumnjičeni pobegao Foto: Uprava policije Crne Gore

Iz policije pozivaju građane da, ukoliko uoče osumnjičenog, odmah obaveste policiju.

- Pozivamo građane da ukoliko uoče osumnjičenog odmah prijave policiji pozivom na broj 122, kako bi policijski službenici mogli pravovremeno preduzeti mjere iz svoje nadležnosti - saopšteno je.

Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije navodi da je kompletan raspoloživi sastav angažovan na terenu.

- Kompletan raspoloživi sastav Uprave policije je na terenu i uspostavljena je uža i šira blokada gradskog područja i periferije Glavnog grada u cilju što bržeg lociranja i hvatanja osumnjičenog - navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/RTCG)

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