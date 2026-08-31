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Uprava policije, u cilju preciznog, tačnog i objektivnog informisanja javnosti, kao i sprečavanja širenja dezinformacija o kretanju osumnjičenog izvršioca krivičnog dela u Danilovgradu, saopštava da je, na osnovu do sada prikupljenih informacija i dokaza kojima raspolaže, sužen prostor kretanja osumnjičenog Mihaila Nikolaeviča Šabunjin (30), na područje opštine Herceg Novi.

Na osnovu dokaza kojima policija raspolaže, osumnjičeni se trenutno nalazi na teritoriji opštine Herceg Novi, zbog čega su na ovom području angažovane jake policijske snage, uključujući pripadnike Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Posebne jedinice policije i Specijalne jedinice policije, uz podršku helikoptera Vojske Crne Gore koji se koristi za dislociranje pripadnika Specijalne jedinice policije, kao i uz korišćenje raspoložive savremene tehničke opreme i drugih kapaciteta.

Uprava policije intenzivno radi na preciznom lociranju i lišenju slobode osumnjičenog, a prema do sada prikupljenim podacima, osumnjičeni je iz Podgorice do Herceg Novog prevezen taksi vozilom.

Apelujemo na građane Herceg Novog da budu posebno oprezni i da policiji bez odlaganja dostave svaku preciznu i relevantnu informaciju koja može doprineti lociranju osumnjičenog.