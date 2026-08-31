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Povodom tragičnog događaja, trostrukog ubistva u Danilovgradu, vlada Crne Gore je danas donela odluku da utorak, 1. septembar i sredu, 2. septembar proglasi za dane žalosti.

Crnogrska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra.

U saopštenju se dodaje i da predsednik i svi članovi vlade Crne Gore izražavaju duboko saučešće porodicama i prijateljima stradalih.

Policija traga za Mihailom Šabunjinom (30) zbog sumnje da je upotrebom vatrenog oružja danas izvršio trostruko ubistvo na strelištu ''Češka zbrojevka'' u Danilovgradu.

Automobil kojim je, kako se sumnja, pobegao Šabunjin, pronađen je na području Vranjskih njiva, kod Podgorice, saopštila je večeras crnogorska policija.

Crnogorska policija je navela da je osumnjičeni naoružan i da sa sobom ima određenu količinu municije i vatreno oružje, zbog čega apeluju na građane da budu posebno oprezni i obazrivi, i da ukoliko uoče osumnjičenog odmah prijave policiji.

Prema poslednjim informacijama, lociran je u Herceg Novom.

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