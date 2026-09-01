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Tridesetogodišnji Mihail Šabunjin iz Rusije, lociran je u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla, a u trenutku hapšenja otvorio je vatru na policiju, a potom i pucao sebi u glavu.

To je kazao direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, navodeći da su osumnjičenog za trostruko ubistvo locirali pripadnici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbjednosti "Jug" i drugih specijalizovanih sastava policije.

Mihail Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

- Oni su iznad naselja Topla, u šumi locirali i izovali prijetnju - trostrukog ubicu, koji je u trenutku hapšenja otvorio vatru, a potom i pucao sebi u glavu - rekao je Šćepanović.

Šabunjin je juče na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu ubio tri čoveka - dvadesetogodišnjeg Nemanju Kapora iz Podgorice, njegovog četiri godine starijeg sugrađanina Petra Globarevića i Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada.

Sva trojica radila su na strelištu na kom je Šabunjin juče izvršio ubilački pohod.

Ubica je prvo, nešto pre 17 sati, na terenima za gađanje, ispalio više hitaca u instruktora na strelištu - Globarevića, a potom mu pucao u glavu. Odmah potom vratio se u deo koji je predviđen za iznajmljivanje oružja i usmrtio Radonjića, onda i najmlađu žrtvu - Kapora.

U svu trojicu ispalio je više projektila, rečeno je listu.

Mihail Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

Prema istim informacijama, krvavi pir tridesetogodišnjeg ubice preživeo je vlasnik strelišta, koji je spavao u jednoj od prostorija.

Sagovornik uključen u istragu rekao je da je osumnjičeni ubica juče pucao iz dva oružja, sa obe ruke.

Nije precizirao da li je to činio tokom zločina, ili su nadzorne kamere zabeležile dok je vežbao.

Nakon zločina, Šabunjin je ukrao automobil "seat kordoba", crne boje, registarskih oznaka PG-AC472, kojim je pobjegao do nadomak Podgorice.

Iz strelišta je prethodno ukrao nekoliko komada oružja i više komada municije.

Mihail Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

Uprava policije zvanično je upozorila građane da je izvršilac naoružan pobegao, da predstavlja opasnost i pozvala ih da ostanu u svojim kućama dok policija ne stavi pod kontrolu izvršioca za kojim traga:

- Te da budu oprezni u komunikaciji sa nepoznatim licima i da svako sumnjivo ponašanje prijave najbližoj policijskoj stanici... Na pronalasku izvršioca angažovane su jake policijske snage - Specijalna jedinica policije i Posebne jedinice policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova. Preduzimaju se sve potrebne mere i radnje u koordinaciji sa nadležnim tužilaštvom radi identifikovanja i pronalaska izvršioca i rasvjetljavanja događaja - kazali su iz UP-a.

Nešto kasnije poslali su i fotografije osumnjičenog, od kojih je jedna sa nadzornih kamera strelišta.

Na toj fotografiji vidi se da je imao kačket na glavi i svijetlu majicu na sebi.

I ranije dolazio na strelište

Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je da je osumnjičeni za trostruko ubistvo i prethodnih dana boravio na strelištu u Danilovgradu i da se radi o opasnoj osobi, koja je sa sobom ponijela vatreno oružje i municiju.

Lazar Šćepanović Foto: Printscreen/RTCG

Šćepanović je novinarima kazao da je trostruko ubistvo izvršeno juče oko 16 sati i 45 minuta i da je osumnjičeni, nakon što je izvršio gađanje na strelištu, ušao u objekat i ubio tri osobe.

- Nakon toga je upotrijebio vozilo jednog od stradalih i pobegao u nepoznatom pravcu - kazao je Šćepanović.

- Radi se o opasnom licu koje je sa sobom ponijelo određeni broj komada municije i vatreno oružje. Potencijalna je opasnost, aktivna je pretnja. Svi kapaciteti Uprave policije su stavljeni na raspolaganje - poručio je Šćepanović.

On je kazao da je blokirana granica i svi gradovi, granični prelazi i aerodromi.

- Uradićemo sve da ovu osobu stavimo pod kontrolu i utvrdimo motiv i razlog zbog čega je izvršila ovo teško ubistvo - rekao je Šćepanović.

On je kazao da se osumnjičeni, prema informacijama od građana, u nedelju kretao na području reke Zete, kao i da je primećen u određenim objektima.

Šćepanović je naveo da je osumnjičeni autobusom došao u Crnu Goru, u kojoj je boravio u više navrata.

- Ne vodi se u evidencijama. Imamo određene prijave gde je boravio - dodao je Šćepanović.

Planinario i šetao pored Zete

Nakon što je policija objavila fotografije osumnjičenog, toj bezbednosnoj instituciji stiglo je više prijava od ljudi koji su ga prethodnih dana gledali na teritoriji Danilovgrada.

Među onima koji su pozvali policiju su i osobe koje su ga videle dan ranije na obali reke Zete, ali i meštani Pješivaca kuda je, kako se sumnja, planinario.

Šabunjin je taksijem stigao do Herceg Novog, i nije imao novca da plati vožnju, zbog čega mu je taksista oduzeo pasoš i mobilni telefon...

Spajić: Danas i sutra dan žalosti

Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubistva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. septembar za dane žalosti, saopštio je juče premijer Milojko Spajić.

- Duboko sam potresen današnjom tragedijom u Danilovgradu u kojoj su nastradali zaposleni na strelištu 'Češka zbrojevka' Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. U ovom teškom trenutku, njihovim porodicima i prijateljima upućujem svoje najiskrenije saučešće i učestvujem u njihovom bolu - saopštio je predsjednik Vlade.

Milojko Spajić Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Kazao je da je u komunikaciji sa ministrom unutrašnjih poslova Danilom Šaranovićem i direktorom Uprave policije Lazarem Šćepanovićem dobio uveravanja da nadležni organi svim raspoloživim kapacitetima rade na rasvjetljavanju okolnosti ove tragedije i lociranju počinioca.

- Očekujem da u najkraćem roku bude priveden pravdi. Zbog današnje tragedije Vlada će donijeti Odluku da se 1. i 2. septembar proglase za dane žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odložen za četvrtak, 3. septembar - saopštio je Spajić.