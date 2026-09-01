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Direktor Uprave policije Lazar Šćepanović kazao je za RTCG da je hvatanje trostrukog ubice bio kompleksan zadatak jer se nije znao motiv ubistva, kao ni izvršilac koji je imao prednost jer je pobegao pre nego što je policija otkrila tela.

Šćepanović je kazao da je ruski državljanin Mihail Šabunjin prvo ubio najiskusnijeg instruktora u streljani, a zatim dva mladića.

Trostruki ubica prema dosadašnjim saznanjima nije imao kriminalni dosije, a ANB je zatražila međunarodne provere kako bi se napravio profil ubice.

Mihail Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog. Prilikom hapšenja otvorio je vatru na policiju.

Šćepanović je kazao da nijedan policajac nije povređen prilikom rafala koji je Šabunjin ispalio na službenike policije. Istakao je da je zadatak policije bio kompleksan iz razloga što se nije znao motiv ni izvršilac. Posebno je izazovno bilo to što je ubica imao prednost u odnosu na policiju kada je pobegao sa mesta zločina. Ipak, njegov identitet utvrđen je za sat.

- Radilo se o nepredviđenom događaju koji se nije mogao sprečiti, niti se mogla utvrditi potencijalna opasnost pogotovo iz razloga što je nakon sprovedene kriminalističke obrade utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24. avgusta, da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio poverenje radnika, zaposlenika na strelištu, i bez ikakvog povoda, što se moglo odmah videti na licu mesta preko nadzornih kamera, lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju. Nakon toga je izuzeo određenu količinu municije, uzeo vozilo i odvezao se u nepoznatom pravcu - kazao je on.

Mihail Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

Istakao je da je Šabunjin više puta ulazio u Crnu Goru i prijavio boravište kod stanodavca kod kojeg je odseo.

- Nemamo informacije da je imao kriminalni dosije. ANB je zatražila međunarodne provjere da vidimo o kakvom profilu se radi. Čim budemo uradili profil, obratićemo se javnosti - rekao je on.

Dodao je da je važno da otkriju motiv i uzrok krivičnog dela.

- Da otkrijemo koje su okolnosti uticale na izvršioca da izvrši krivično delo prema radnicima zaposlenim u strelištu "Češka zbrojevka", uzimajući u obzir da se radi o ljudima koji nemaju nikakav dosije, već se radi o normalnim, poštenim građanima koji su radili na tom strelištu u ulozi instruktora i ljudi koji su pružali logistiku na tom strelištu - rekao je Šćepanović.

Lazar Šćepanović Foto: Printscreen/RTCG

Prilikom potere u naselju Topla napravljena je taktička potkovica, ograničeno je kretanje napadaču i doveden je u bezizlaznu situaciju.

- Prilikom pucnjave na policiju nije došlo do povrede nijednog službenika. Koristili smo taktičku zaštitnu opremu. Pripadnici Specijalne jedinice policije bili su na prvoj liniji, u drugom ešalonu bili su pripadnici Posebne jedinice policije, Regionalnog centra Jug i granične policije, tako da je taktička postavka službe bila na visokom nivou. Meta je bila u takvoj situaciji da se moralo okončati upotrebom vatrenog oružja policije prema njemu, ali je on uspeo da izvrši samoubistvo na licu mesta - rekao je direktor policije.

Obruč oko ubice bio je takav da je mogao samo da se preda ili da bude likvidiran, ali je on odlučio da izvrši samoubistvo, kazao je Šćepanović.

Naglasio je da je strelište "Češka zbrojevka" civilno strelište na kojem su zaposlena stručna lica.

Mihail Šabunjin Foto: Uprava policije Crne Gore

- Juče smo imali opasne izjave pojedinaca koji su ukazivali na anomalije oko Zakona o oružju, a znate da na strelištu postoji sef za oružje koje se distribuira kandidatima i da je u takvim okolnostima ruski državljanin života lišio najiskusnije ljude, pogotovo instruktora kojeg je prvog lišio života, a zatim druga dva lica. Ovde treba napraviti razliku između Zakona o oružju i njegove primene, koja treba da unapredi stanje bezbednosti, i nepredvidive situacije - kazao je direktor policije.

Šćepanović je kazao da će pripadnici Uprave policije narednih dana biti u neposrednom okruženju škola, u komunikaciji sa Ministarstvom prosvete.

- U narednom periodu će biti angažovane i zaštitarske službe kako bi najmlađoj kategoriji lica obezbedili mir i spokojstvo u školama, kako bi najmlađa kategorija lica na bezbedan način provodila dane u školama. A što se tiče druge kategorije, u odnosu na građane Crne Gore, Uprava policije je više puta u komunikacionoj strategiji upozoravala građane, davala apele i informacije, transparentno i pravovremeno informisala o kretanju izvršioca i mogućoj pretnji, kako bi minimizovali potencijalne rizike i pretnje - zaključio je Šćepanović.