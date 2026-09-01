"Avaz" saznaje da su preminule Šejla Velija (45) i njena kćerka Džejna Velija (22) iz Sarajeva
Crna Gora
OVO SU MAJKA I ĆERKA KOJE SU PREMINULE NA LETOVANJU! Sarajke umrle u razmaku od samo sat vremena, užas u Crnoj Gori (FOTO)
Slušaj vest
Majka i ćerka iz Sarajeva, preminule su tokom odmora u Dobrim Vodama u Crnoj Gori.
- Uzrok je zadesna smrt - rečeno nam je.
Izvori "Avaza" iz Crne Gore su kazali da se obducent preliminarno izjasnio da se radi o srčanom zastoju i kod kćerke i kod majke.
Šejla Velija (45) i njena kćerka Džejna Velija (22) Foto: Društvene Mreže
Prema informacijama "Avaza" iz Crne Gore, prvo je preminula kćerka, a nakon sat vremena i njena majka, a s obzirom da se radi o prirodnoj smrti nema elemenata krivičnog dela.
"Avaz" saznaje da su preminule Šejla Velija (45) i njena kćerka Džejna Velija (22).
Majka i kćerka preminule su 28. avgusta.
(Kurir.rs/Avaz.ba)
Reaguj
Komentariši