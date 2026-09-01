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Ruski državljanin Mihail Nikolajevič Šabunjin, osumnjičen za trostruko ubistvo u streljani kod Danilovgrada, često je napuštao Crnu Goru i odlazio u Bosnu i Hercegovinu, a samo tokom pet dana početkom jula granicu je prešao osam puta, piše ruski portal "Moskovski monitor".

Ruski medij, koji je objavio detalje o kretanju tridesetogodišnjeg Šabunjina pre zločina, navodi da je on rodom iz ruskog grada Perma, te da je u Crnu Goru stigao autobusom.

Posebno se izdvaja podatak o njegovom učestalom prelasku crnogorske granice.

Prema pisanju "Moskovskog monitora", Šabunjin je često odlazio u Bosnu i Hercegovinu, a za svega pet dana početkom jula granicu je prešao čak osam puta.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Poslednji put je, kako navodi ruski portal, na teritoriju Crne Gore ušao 12. jula.

"Moskovski monitor" piše i da je Šabunjin prije zločina nekoliko puta posećivao streljanu kod Danilovgrada. Prema njihovim navodima, bavio se trejl trčanjem, planinarenjem i skijanjem, izrađivao je drveno posuđe, a u poslednje vreme tražio je posao u ugostiteljstvu.

Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

Prilikom hapšenja, otvorio je vatru na policiju.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Potraga je trajala od juče oko 17 sati kada su pronađena tri tela u streljani "Češka zbrojevka" u Danilovgradu.

Šabunjin je, kako se sumnja, najpre pobegao automobilom jednog od ubijenih do Rogama, nakon čega je iz Podgorice do Herceg Novog prevezen taksijem. Vozilo marke Seat Cordoba pronađeno je tokom intenzivne pretrage terena na području Vranjskih njiva, u blizini restorana "Stefan", na jednoj livadi.

Infomacije do kojih smo došli pokazuju da je Šabunjin došao do podgoričke autobuske stanice, onda uzeo taksi i stigao do Herceg Novog. Taksista nije mogao da naplati vožnju od njega pa mu je uzeo pasoš i telefon i ostavio ga u centru Novog.

Šabunjin je nakon toga ušao u stan, a potom pobegao u šumu iznad naselja Topla, gde ga je kasnije policija opkolila.