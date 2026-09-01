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Policija je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gde je sinoć stradao osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihail Nikolaevič Šabunjin (30), državljanin Ruske Federacije, pronašla i izuzela dva pištolja i više od 230 komada municije. Sumnja se da ih je Šabunjin, nakon izvršenog krivičnog dela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno je iz Uprave policije.

Tokom uviđaja pronađena su i izuzeta dva pištolja i više od 230 komada municije, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni juče, nakon izvršenog krivičnog dela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, kao i mobilni telefon, tablete i drugi predmeti.

"Pronađeni predmeti biće upućeni na dalja veštačenja, dok službenici Uprave policije, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nastavljaju dalje aktivnosti na utvrđivanju svih okolnosti događaja", piše u saopštenju.

1/7 Vidi galeriju Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Trostruki ubica Mihail Nikolajevič Šabunjanin (30), osumnjičen da je ubio tri muškarca u streljani "Češka zbrojevka" kod Danilovgrada, izvršio je samoubistvo kada ga je policija opkolila u šumi iznad Herceg Novog, saopštio je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

"Danas su oko 03.35 časova iza ponoći, službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbednosti „Jug“ i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali i izolovali aktivnu pretnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Shabunina (30) državljanina Ruske Federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja", saopštio je Šćepanović.

Ubio troje ljudi

Na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu juče je izvršeno trostruko ubistvo, a ruski državljanin naoružan je napustio mesto događaja.

Ubijeni su Podgoričani Nemanja Kapor (20) i Petar Globarević (24) i Danilovgrađanin Momir Radonjić (67), a na njih je ubica ispalio više projektila.

Prema rečima nekih građana, Šabunjanin je poslednjih dana viđan u Podgorici i Danilovgradu, a iznajmljivao je stan u Herceg Novom.

Policijski službenici pronašli su juče popodne vozilo kojim se, kako se sumnja, osumnjičeni za trostruko ubistvo na strelištu "Češka zbrojevka" udaljio sa mesta događaja.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, vozilo marke Seat Cordoba pronađeno je tokom intenzivne pretrage terena na području Vranjskih njiva, u blizini restorana "Stefan", na jednoj livadi.

Informacije do kojih smo došli pokazuju da je Šabunjanin došao do podgoričke autobuske stanice, onda uzeo taksi i stigao do Herceg Novog.

Ušao je u stan, a potom pobegao u šumu iznad naselja Topla, gde ga je kasnije policija opkolila.

Direktor UP zahvalio je svim pripadnicima Uprave policije, rukovodiocima i policijskim službenicima na beskompromisnom zalaganju, profesionalnosti i požrtvovanju u rešavanju ove krizne situacije.