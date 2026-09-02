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Grupa mladića, koji godinama spas od podgoričkih vrućina traže na obali Zete, dan pre tragedije ugostila je ruskog državljanina Mihaila Šabunjina, osumnjičenog da je prekjuče, na strelištu "Češka zbrojovka" u Strahinjićima, usmrtio trojicu zaposlenih i nakon toga se dao u bekstvo.

Mladići su, nakon što je objavljena vest o trostrukom zločinu, policiji dostavili fotografiju ubice i njegov broj telefona koji im je dan ranije dao.

Insistirajući na anonimnosti, za "Dan" su ispričali detalje susreta, navodeći da je Šabunjin u poslednje vreme često boravio na obali Zete...

"U prolazu je počeo da nam se javlja, rekao je da je Rus. Išao je u Herceg Novi, pa stopirao ili prevozom dolazio povremeno da se kupa u Zeti. Dan pred zločin smo se kao i celo leto družili na obali Zete. Pojavio se, prišao nam. U tom momentu stigla nam je hrana i iz čistog gostoprimstva pozvali smo ga da jede s nama, jer smo ga gledali i prethodnih dana i nismo znali ima li šta da jede i pije... Rekao nam je pravo ime i prezime. U početku smo se šalili s njim, ali smo ubrzo videli da je osobenjak, previše hladan, samo se smeškao. Međutim, ništa nije slutilo da može da se desi bilo kakva tragedija. Popio je piće s nama i otišao posle oko sat vremena. Kroz priču nam je rekao da je smešten u Herceg Novom, a da spava u šatoru blizu Zete. Ostavio je i broj telefona i otišao s nekim crnim ruksakom", ispričali su sagovornici tog lista.

Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Kako kažu, kad je policija objavila prve fotografije i nakon što je saopšteno da je za zločin osumnjičen Rus posumnjali su da je to upravo mladić kog su upoznali, uporedili su fotografiju koju su oni napravili s onom koju je policija objavila i utvrdili da je u pitanju ista osoba. Odmah su obavestili policiju, dali fotografiju i broj telefona osumnjičenog, naglasili da je rekao da boravi u Herceg Novom.

Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

"Nismo mogli ni da naslutimo da se može desiti ovakva tragedija. Da jesmo, uradili bismo sve da ga sprečimo, ali se nadamo da su informacije koje smo dali nadležnima pomogle da ga lociraju i spreče da nastavi krvavi pir, kazali su mladići", naglasivši da oni inače, kad su na obali Zete, često ugoste strance, ponude im hranu i piće, kao znak tradicionalnog crnogorskog gostoprimstva, pa ni Šabunjin nije bio izuzetak.

Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Meštani pričaju da su ruskog državljanina povremeno gledali kako šeta pored Zete, pije kafu u lokalima, kupa se u reci. Potom bi na neko vreme nestao, pa se opet pojavio.

(Kurir.rs/RTCG)

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