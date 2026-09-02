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U zajedničkoj akciji službenika Odeljenja bezbednosti Ulcinj i Odeljenja bezbednosti Podgorica, sprovedenoj u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, uhapšene su dve osobe zbog sumnje da su na štetu maloletnice ugovorile nedozvoljeni brak, a potom je primoravale na vršenje kriminalne delatnosti – prodaju opojne droge.

- Po nalogu državnog tužioca, podgorička policija je lišila slobode G.I. (48), dok je protiv njegove supruge B.D. (44) podneta krivična prijava zbog sumnje da su počinili krivično delo trgovina ljudima na štetu svoje petnaestogodišnje ćerke. Kriminalističkom obradom utvrđeno je da su G.I. i B.D., oboje iz Podgorice, u novembru 2025. godine ugovorili nedozvoljeni brak između dvoje maloletnika, te da su svoju ćerku predali drugoj porodici iz Ulcinja za novčani iznos od 3.000 evra, saopšteno je iz UP.

Dodaju da je devojčica nakon toga prešla da živi kod te porodice. U nastavku ove policijske akcije slobode je lišena i Z.K. (43) iz Berana, sa prebivalištem u Ulcinju, koja se sumnjiči za isto krivično delo. Sumnja se da je brak ugovoren između njenog maloletnog sina i žrtve, a nakon što je petnaestogodišnjakinja došla da živi kod njih, Z.K. ju je, uz upotrebu sile i pretnje, primoravala da za nju na teritoriji Ulcinja prodaje marihuanu.

- Ovaj slučaj policija je otkrila tokom ciljanih kontrola na području Ulcinja, kada je maloletna žrtva trgovine ljudima zatečena na Maloj plaži u trenutku prodaje marihuane, koja je tom prilikom od nje i zaplenjena, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije ističu da je borba protiv trgovine ljudima jedan od nacionalnih prioriteta, sa posebnim fokusom na zaštitu maloletnika kao izuzetno ranjive kategorije. Zakon prepoznaje različite oblike eksploatacije, među kojima su prinudni rad, odnos sličan ropstvu, vršenje kriminalne delatnosti, prosjačenje i sklapanje nedozvoljenog braka, što predstavlja jedno od najtežih krivičnih dela kojim se ugrožavaju osnovna ljudska prava i dostojanstvo žrtve.