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Trostruko ubistvo na strelištu u Danilovgradu počinio je 30-godišnji ruski državljanin, koji je potom izvršio samoubistvo u blizini Herceg Novog. Njegov dolazak u Crnu Goru, odnos sa žrtvama i moguća prethodna priprema zločina sada su predmet istrage, o kojima je za Kurir televiziju govorio ekspert za bezbednost Aleksandar Đurović. Prema informacijama koje je izneo Đurović, Šabuljin je u Crnu Goru ušao autobusom iz Hrvatske.

Ono što nam je poznato jeste da je to lice više puta dolazilo na to strelište, tako da je poznavao instruktore koje je kasnije i usmrtio. Tako da je iskoristio njihovo poverenje, da tako kažem, da bi to izvršio - započeo je Đurović.

Napadač je zločin počeo ubistvom najiskusnijeg instruktora, nakon čega je usmrtio još dvojicu zaposlenih i pobegao vozilom jedne od žrtava.

1/7 Vidi galeriju Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

- On je tom prilikom ubio Petra Globarevića iz Podgorice, Mitra Radonjića iz Danilovgrada i Nemanju Kapora iz Podgorice. Nakon toga što je izvršio ovaj zločin, on je prvo ubio ovog najiskusnijeg instruktora, to jeste Globarevića. Po nekim mojim operativnim informacijama, došlo je do overe toga lica u glavu. Zatim je u prostoriji u kojima se uzima oružje i puni naoružanje usmrtio Radonjića i Kapora. Nakon toga je uzeo vozilo jednoga od stradalih.

Nakon počinjenog zločina, napadač je ukradenim vozilom najpre pobegao ka Podgorici, a potom taksijem nastavio prema Herceg Novom. Policija ga je locirala za manje od 12 sati, a potraga je završena akcijom u kojoj je napadač otvorio vatru na policiju.

- Radi se o, po mojim informacijama koje imam, o crnom vozilu Seat Kordoba. Zbog toka istrage neću davati ove tablice. I odvezao se do mesta Rogami u okolini Podgorice.

Zatim je angažovao taksistu da ga povede do teritorije Herceg Novog, odakle je brzo lociran u roku od 12 sati. Izvedena je specijalna policijska akcija, gde je izvedena taktička akcija Potkovica, gde je u prvom ešalonu bila specijalna jedinica policije, u drugom posebna jedinica policije i taktička jedinica policije Jug, što je dovelo do usmrćivanja ovoga lica.

Dakle, on je pucao na policiju i na specijalne jedinice, i kad je doveden u bezbednu situaciju, oduzeo je sebi život- zaključio je ekpert za bezbedonost Đurović.

Hronologija bekstva i vožnja do Herceg Novog

Nakon zločina, Šabunjin je najpre stigao do trafike u blizini restorana "Stefan", gde je od prodavačice zatražio da mu pozove taksi.

U međuvremenu je naišao autobus sa danilovgradskim registarskim oznakama, pa se njime prebacio do autobuske stanice.

Foto: Uprava policije Crne Gore

Izvori bliski istrazi navode da je na stanici razgovarao sa više taksista raspitujući se za vožnju do Herceg Novog. Nakon cenkanja, dogovorio je vožnju sa taksistom za iznos od 130 evra.

Vožnja je počela oko 18 sati. Iako su informacije o trostrukom ubistvu u tom trenutku počele da se šire, detalji o kretanju osumnjičenog još nisu bili poznati javnosti. Tokom puta ništa nije ukazivalo taksisti da se u vozilu nalazi čovek za kojim će ubrzo biti pokrenuta potraga.

Prema navodima izvora Standarda iz policije, Šabunjin i taksista gotovo da nisu komunicirali. U jednom trenutku Rus je zaplakao. Taksista ga je pitao da li je dobro, na šta je on odgovorio da jeste. Po dolasku u Herceg Novi, odvezao ga je do apartmana.

Neplaćeni račun i poziv policiji

Tada nastaje detalj ključan za dalji tok događaja. Kada je trebalo da plati vožnju, Šabunjin je izjavio da nema novca. To je iznerviralo taksistu, pa mu je Šabunjin ostavio svoj pasoš i telefon, uz obećanje da će njegov otac narednog dana uplatiti novac.

Taksista je potom krenuo nazad.

Tokom povratka pozvao je člana porodice i ispričao mu da je vozio stranog državljanina do Herceg Novog koji mu nije platio vožnju, zbog čega je zadržao njegov telefon i pasoš.

Tokom razgovora saopštio mu je i ime putnika.

"Kukala ti majka, koga si vozio, zovi odmah policiju!", reagovao je član porodice čim je čuo ime. Taksista je odmah prijavio slučaj policiji.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Ovaj detalj omogućio je nadležnima da dobiju dodatne informacije o pravcu bekstva i mestu gde je osumnjičeni napustio taksi.

Kraj potrage u Herceg Novom

Policija je na osnovu prikupljenih informacija suzila prostor kretanja osumnjičenog. U potragu su bile uključene jake policijske snage i helikopterska podrška.

Šabunjin je ubrzo lociran na širem području Herceg Novog, gde je, prema navodima policije, otvorio vatru na policijske službenike, a potom izvršio samoubistvo.

Tokom uviđaja pronađena su i izuzeta dva pištolja i više od 230 komada municije, za koje se sumnja da ih je osumnjičeni juče, nakon izvršenog krivičnog dela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, kao i mobilni telefon, tablete i drugi predmeti.

02:22 Aleksandar Đurović izneo nove detalje tragedije u Danilovgradu Izvor: Kurir televizija

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Kurir.rs

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