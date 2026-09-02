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Na strelištu "Češka zbrojevka" u Danilovgradu pre dva dana ubijeni su zaposleni Petar Globarević (24), Momir Radonjić (67) i Nemanja Kapor (20). Za ovo trostruko ubistvo osumnjičen je ruski državljanin Mihail Nikolaevič Šabunjin (30). Osumnjičeni je nakon zločina pokušao da nestane tragom koji je vodio od Danilovgrada do Herceg Novog - preko trafike, autobusa i taksija.

Prema saznanjima Standarda, Šabunjin je nakon zločina stupio u kontakt sa više građana. Izjave policiji juče su dali radnica trafike kojoj se obratio i taksista koji ga je prevezao.

Hronologija bekstva i vožnja do Herceg Novog

Nakon zločina, Šabunjin je najpre stigao do trafike u blizini restorana "Stefan", gde je od prodavačice zatražio da mu pozove taksi.

U međuvremenu je naišao autobus sa danilovgradskim registarskim oznakama, pa se njime prebacio do autobuske stanice.

Izvori bliski istrazi navode da je na stanici razgovarao sa više taksista raspitujući se za vožnju do Herceg Novog. Nakon cenkanja, dogovorio je vožnju sa taksistom za iznos od 130 evra.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Vožnja je počela oko 18 sati. Iako su informacije o trostrukom ubistvu u tom trenutku počele da se šire, detalji o kretanju osumnjičenog još nisu bili poznati javnosti. Tokom puta ništa nije ukazivalo taksisti da se u vozilu nalazi čovek za kojim će ubrzo biti pokrenuta potraga.

Prema navodima izvora Standarda iz policije, Šabunjin i taksista gotovo da nisu komunicirali. U jednom trenutku Rus je zaplakao. Taksista ga je pitao da li je dobro, na šta je on odgovorio da jeste. Po dolasku u Herceg Novi, odvezao ga je do apartmana.

Neplaćeni račun i poziv policiji

Tada nastaje detalj ključan za dalji tok događaja. Kada je trebalo da plati vožnju, Šabunjin je izjavio da nema novca. To je iznerviralo taksistu, pa mu je Šabunjin ostavio svoj pasoš i telefon, uz obećanje da će njegov otac narednog dana uplatiti novac.

Taksista je potom krenuo nazad.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore

Tokom povratka pozvao je člana porodice i ispričao mu da je vozio stranog državljanina do Herceg Novog koji mu nije platio vožnju, zbog čega je zadržao njegov telefon i pasoš.

Tokom razgovora saopštio mu je i ime putnika.

"Kukala ti majka, koga si vozio, zovi odmah policiju!", reagovao je član porodice čim je čuo ime.

Taksista je odmah prijavio slučaj policiji.

Ovaj detalj omogućio je nadležnima da dobiju dodatne informacije o pravcu bekstva i mestu gde je osumnjičeni napustio taksi.

Kraj potrage u Herceg Novom

Policija je na osnovu prikupljenih informacija suzila prostor kretanja osumnjičenog. U potragu su bile uključene jake policijske snage i helikopterska podrška.

Šabunjin je ubrzo lociran na širem području Herceg Novog, gde je, prema navodima policije, otvorio vatru na policijske službenike, a potom izvršio samoubistvo.

1/7 Vidi galeriju Oružje koje je pronađeno kod Mihaila Šabunjina, osumnjičenog za trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore