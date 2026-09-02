CAMAJ: NEĆU PODRŽATI INICIJATIVU DPS ZA SMENU MANDIĆA Potpredsednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma kaže da je to njegov "lični stav"
Potpredsednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za Portal RTCG da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja je u vreme devedesetih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u BiH.
On je tako odgovorio na inicijativu Demokratske partije socijalista (DPS) za smenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića.
- Moram da naglasim da je to lični stav jer će koalicija Albanski forum u ponedeljak raspravljati o tome. Inače, DPS je u celoj svojoj aktivnosti pokazao da im manjine znače kao dekor, a ne partneri, jer iskustvo pokazuje to na primeru Albanaca, ali i drugih manjina u Crnoj Gori - kazao je Camaj.
On je objasnio da saoseća sa svima koji su od devedesetih do danas bili žrtve ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.
RTCG navodi da je DPS pre nekoliko dana na konferenciji za medije najavio da će inicijativu za smenu Mandića uputiti svim poslaničkim klubovima i nezavisnim poslanicima zbog Mandićevog prošlonedeljnog saučešća povodom smrti Ratka Mladića, generala osuđenog za genocid.
(Kurir.rs/RTCG)