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Potpredsednik Skupštine Crne Gore i poslanik Albanskog foruma Nikola Camaj rekao je za Portal RTCG da neće podržati inicijativu koja dolazi od stranke koja je u vreme devedesetih podržala i pomogla ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije, apostrofirajući one u BiH.

On je tako odgovorio na inicijativu Demokratske partije socijalista (DPS) za smenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

- Moram da naglasim da je to lični stav jer će koalicija Albanski forum u ponedeljak raspravljati o tome. Inače, DPS je u celoj svojoj aktivnosti pokazao da im manjine znače kao dekor, a ne partneri, jer iskustvo pokazuje to na primeru Albanaca, ali i drugih manjina u Crnoj Gori - kazao je Camaj.

On je objasnio da saoseća sa svima koji su od devedesetih do danas bili žrtve ratnih sukoba na prostoru bivše Jugoslavije.