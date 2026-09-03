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Ruski državljanin Mihail Šobunjin (30) koji je počinio trostruko ubistvo u streljani “Češka zbrojevka” u Danilovgradu u Crnoj Gori je izvršio samoubistvo u šumi kod Herceg Novog tokom noći ponedeljka na utorak 1. septembra kada su ga opkolili pripadnici specijalnih jedinica nakon višečasovne potrage. Otkriveno je da je često prelazio granicu sa Bosnom i Hercegovinom pre zločina dok je bio u Crnoj Gori, a Studentska organizacija Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici oprostila se od ubijenog N.K. (20), najmlađe žrtve krvavog pira u Danilovgradu.

"Studentska organizacija Elektrotehničkog fakulteta, sa dubokim žaljenjem oprašta se od svog kolege Nemanje Kapora, studenta prve godine smera Energetika i automatika. Nemanja će ostati upamćen kao pozitivan i susretljiv mladić, uvek spreman na lepu reč i osmeh.

Njegova neposrednost i vedar duh učinili su ga dragim kolegom i prijateljem mnogima koji su imali priliku da ga upoznaju. Njegov prerani odlazak ostavio je duboku prazninu među kolegama, prijateljima i svima koji su ga poznavali.

Studentska organizacija Elektrotehničkog fakulteta upućuje najiskrenije saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svim bližnjima. Neka njegova nevina duša pronađe večni mir", navodi se u objavi Studentske organizacije Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici.

Nemanja Kapor, najmlaža žrtva masakra u Danilovgradu Foto: Printscreen/isntagram

Pucao na policiju, pa sebi u glavu

Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu je lociran oko 3.35 časova u šumi kod naselja Topla u Herceg Novom. Pucao je na policiju kada su ga opkolili nakon čega je izvršio samoubistvo tako što je pucao sebi u glavu.

“Danas su oko 03.35 časova iza ponoći, službenici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbednosti 'Jug' i Sektora granične policije, uz upotrebu specijalizovane opreme i helikoptera Vojske Crne Gore, u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom locirali i izolovali aktivnu pretnju - osumnjičenog trostrukog ubicu Mihaila Nikolaeviča Šabunjina (30), državljanina Ruske Federacije. Nakon što je osumnjičeni opkoljen i našao se u bezizlaznoj situaciji, otvorio je vatru u pravcu policijskih službenika, a potom izvršio samoubistvo upotrebom vatrenog oružja. Službenici Uprave policije nastavljaju aktivnosti u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja celokupne situacije”, navodi se u saopštenju Uprave policije Crne Gore.

Ko je osumnjičen za trostruko ubistvo u Danilovgradu?

Ruski državljanin Mihail Šabunjin je počinio trostruko ubistvo u streljani u Danilovgradu. Sumnja se da je nakon zločina pobegao automobilom marke “Seat kordoba” registarskih tablica PG AC 472, vozilom jednog od ubijenih.

1/4 Vidi galeriju Ruski državljanin koji je počinio trostruko ubistvo u Danilovgradu Foto: Uprava policije Crne Gore

Da podsetimo, u streljani “Češka zbrojevka” u ponedeljak 31. avgusta oko 17 časova pronađena su tela tri muškarca - P.G. (24) i N.K. (20) iz Podgorice i M.R. (67) iz Danilovgrada.

1/6 Vidi galeriju Ovo su ubijeni u trostrukom ubistvu u Danilovgradu Foto: Printscreen/Instagram, Uprava policije Crne Gore